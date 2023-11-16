На рынке подержанных машин наблюдается спад спроса на фоне роста предложений

Автоэксперты: цены на вторичном рынке РФ стабилизировались, но это ненадолго

На вторичном российском авторынке наблюдается снижение спроса, а из-за многообразия предложений цены стабилизировались. Такое мнение выразили эксперты автоотрасли в беседе с «Коммерсантом».

По мнению директора «Авилон Автомобили с пробегом» Николая Баскакова, рынок автомобилей с пробегом стабилизировался, а динамика спроса на вторичке в октябре не изменилась по отношению к сентябрю. С его мнением солидарен и директор «Рольф Северо-Запад» и «Рольф Дмитровка» Александр Истомин, он отметил, что есть даже признаки замедления спроса — минус 3%.

Согласно данным «Автостата», продажи авто в октябре составили 512 тыс. экземпляров, это на 0,5% больше, чем в сентябре. На фоне повышения ставки Центробанком продажи в сентябре упали на 7,6% к августу.

«Уже закончился период ожидания дополнительных корректировок цен из-за изменившегося курса валют», – подчеркивает директор.

По мнению управляющего директора «Авито Авто» Кирилла Вотякова, такие колебания характерны для осеннего сезона. Он отметил, что интерес к машинам с пробегом остается слабым. В целом по РФ за неполный ноябрь этот рынок снизился на 5,5% по сравнению с началом октября.

Директор по продажам автомобилей с пробегом «Автодома» и «Автоспеццентра» Владимир Жолобов констатирует, что до повышения ключевой ставки ЦБ наблюдался рост продаж. В ноябре подержанные автомобили стали покупать реже за счет заемных средств, уточняет директор направления автомобилей с пробегом Fresh Максим Солодовник.

В целом, цены на вторичном рынке росли с апреля, но к октябрю стабилизировались, отмечают дилеры. По данным «Автостата», с начала года средняя стоимость машины б/у достигла 1,52 млн рублей, это на 15,4% больше, чем в начале текущего года.

Директор по продажам автомобилей с пробегом «БорисХоф» Николай Тимофеев отмечает, что спрос по рынку в целом сместился в сторону более дешевых автомобилей. Но текущая ситуация со стабилизацией цен продлится недолго, и цены снова начнут расти, убежден эксперт.

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Источник: Kommersant.ru

Фото: Depositphotos