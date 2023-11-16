Эксперт объяснил, когда «залежавшиеся» иномарки будут продавать со скидкой
В последние годы стоимость автомобилей непрерывно растет, что вызывает недоумение и тревогу у многих потенциальных покупателей.
И это при том, что авторынок наполнен автомобилями, склады ломятся от машин – а цены не снижают.
«Цены на автомобили снижаются только на те, которые уже залежались на складах — прошлых годов выпуска, да и сейчас очень много затоваренных складов транспортными средствами торговых автомобильных марок, производители которых ушли с рынка», — отмечает автоэксперт Владимир Сажин.
Данные автомобили не нужны, так как не попадают под гарантийное и техническое обслуживание и стоят мертвым грузом.
И, по идее, должны продаваться с большим дисконтом. Это Шкода, Ауди, Хендэ. Автомобили эти еще можно купить, причем люксовых моделей.
Но цены снизятся только после того, как у нас основная масса запчастей и комплектующих будет производиться здесь, полагает он, вероятно, имея в виду, что дилеру важно не только продать машину, но и в дальнейшем ее обслуживать.
Тем не менее, автоэксперт уверен, что покупку автомобиля, как и квартиры, откладывать не стоит, в будущем всё будет только дорожать.
- «За рулем» можно читать в Viber
Источник: ОСН
Фото: Depositphotos
Бренд года «За рулем» 2023
Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.
Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.
Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!Дзен Новости