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Эксперт объяснил, когда «залежавшиеся» иномарки будут продавать со скидкой

Автоэксперт Сажин: Сейчас много затоваренных складов автомобилей

В последние годы стоимость автомобилей непрерывно растет, что вызывает недоумение и тревогу у многих потенциальных покупателей.

И это при том, что авторынок наполнен автомобилями, склады ломятся от машин – а цены не снижают.

«Цены на автомобили снижаются только на те, которые уже залежались на складах — прошлых годов выпуска, да и сейчас очень много затоваренных складов транспортными средствами торговых автомобильных марок, производители которых ушли с рынка», — отмечает автоэксперт Владимир Сажин.

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Данные автомобили не нужны, так как не попадают под гарантийное и техническое обслуживание и стоят мертвым грузом.

И, по идее, должны продаваться с большим дисконтом. Это Шкода, Ауди, Хендэ. Автомобили эти еще можно купить, причем люксовых моделей.

Но цены снизятся только после того, как у нас основная масса запчастей и комплектующих будет производиться здесь, полагает он, вероятно, имея в виду, что дилеру важно не только продать машину, но и в дальнейшем ее обслуживать.

Тем не менее, автоэксперт уверен, что покупку автомобиля, как и квартиры, откладывать не стоит, в будущем всё будет только дорожать.

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Источник: ОСН

Фото: Depositphotos

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За РулемАлексеева Елена
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