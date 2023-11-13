#
Выходные/отпускБренд годаШиныАвтоюристКитайские автоIQ-тестС пробегомАвтоподставыПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)Сделано в РФПДД-задачкиСССРОСАГОНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
В Тюмени «серые» импортеры ищут схемы продаж иномарок по адекватным ценам
В Тюмени «серые» импортеры ищут схемы продаж иномарок по адекватным ценам
В регионах России растут цены на новые иномарки...
Тест китайского седана — его уже собирают на Автоторе!
Тест китайского седана — его уже собирают на Автоторе!
Kaiyi E5 вышел на рынок раньше, чем BAIC U5...
Новый год, новая машина: можно ли надеяться на скидки от дилеров
Новый год, новая машина: можно ли надеяться на скидки от дилеров
Эксперты рассказали, почему в этом году не...

Новый год, новая машина: можно ли надеяться на скидки от дилеров

Эксперты рассказали, почему в этом году не стоит ждать скидок на авто

Традиционно ритейлеры стремятся распродать запасы автомобилей перед Новым годом и избавиться от стоков и освободить склады под запланированные поставки, но в этом году ждать существенных скидок не приходится, предупреждают эксперты рынка.

У всех дилеров полно машин и 2022 года, и 2023-го, такая же ситуация останется и в 2024-м, но распродавать их с дисконтом они не спешат.

Вообще сейчас на рынке каждый дилер принимает свое решение, без оглядки на других. И тут важно не прогадать. Кроме того, из импорта, по сути, остались одни китайцы, а там у каждой компании своя политика и нужно предметно обсуждать спецпредложения с каждым концерном. Кто-то идет на уступки в надежде завоевать рынок, а кто-то считает, что и так все продается неплохо.

Хотя уже наметилась конкуренция между производителями. В ценовом диапазоне от 2 до 3 млн руб. на рынке достаточно много разных марок, моделей и модификаций. При грамотном подходе и сейчас у дилера можно выторговать дисконт в 5-7%.

9 способов сэкономить на зимней переобувке — выгода до 75%

Стало известно, когда начнется сборка автомобилей под Калугой

Президент группы компаний Favorit Motors Владимир Попов напомнил, что из-за праздников в январе и феврале производство в Китае будет закрыто, и новые машины придут только в марте. Поэтому производителям нет смысла сильно снижать цены.

Радует только то, что и роста цен ждать не стоит: рубль стабилизировался, а утильсбор и остальные дополнительные надбавки уже отыграны дилерами и в стоимость заложены, отметил директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков. Если не случится форс-мажора, цены останутся такими же до конца года.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: «Коммерсант»

Фото: Depositphotos

Премия потребительского доверия стартовала...

Бренд года «За рулем» 2023

Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.

Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

Дзен Новости
За РулемАлексеева Елена
Количество просмотров 1
Поделиться:
Оцените материал:
0