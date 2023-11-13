Новый год, новая машина: можно ли надеяться на скидки от дилеров

Эксперты рассказали, почему в этом году не стоит ждать скидок на авто

Традиционно ритейлеры стремятся распродать запасы автомобилей перед Новым годом и избавиться от стоков и освободить склады под запланированные поставки, но в этом году ждать существенных скидок не приходится, предупреждают эксперты рынка.

У всех дилеров полно машин и 2022 года, и 2023-го, такая же ситуация останется и в 2024-м, но распродавать их с дисконтом они не спешат.

Вообще сейчас на рынке каждый дилер принимает свое решение, без оглядки на других. И тут важно не прогадать. Кроме того, из импорта, по сути, остались одни китайцы, а там у каждой компании своя политика и нужно предметно обсуждать спецпредложения с каждым концерном. Кто-то идет на уступки в надежде завоевать рынок, а кто-то считает, что и так все продается неплохо.

Хотя уже наметилась конкуренция между производителями. В ценовом диапазоне от 2 до 3 млн руб. на рынке достаточно много разных марок, моделей и модификаций. При грамотном подходе и сейчас у дилера можно выторговать дисконт в 5-7%.

Президент группы компаний Favorit Motors Владимир Попов напомнил, что из-за праздников в январе и феврале производство в Китае будет закрыто, и новые машины придут только в марте. Поэтому производителям нет смысла сильно снижать цены.

Радует только то, что и роста цен ждать не стоит: рубль стабилизировался, а утильсбор и остальные дополнительные надбавки уже отыграны дилерами и в стоимость заложены, отметил директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков. Если не случится форс-мажора, цены останутся такими же до конца года.

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Источник: «Коммерсант»

Фото: Depositphotos