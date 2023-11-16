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Дилеры опровергли случаи блокировки иномарок после подключения к сервисным приборам
Дилеры опровергли случаи блокировки иномарок после подключения к сервисным приборам
РОАД: вся информация о блокировке электроники...

Дилеры опровергли случаи блокировки иномарок после подключения к сервисным приборам

РОАД: вся информация о блокировке электроники иномарок является недостоверной

В ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) опровергли распространившуюся в СМИ информацию о якобы имеющихся случаях блокировки электроники иномарок в автосервисах. Речь идет об автомобилях, ввозимых на территорию Российской Федерации по схеме параллельного импорта. Об этом «Газете.Ru» сообщила официальный представитель РОАД Вера Павлова.

«Мы не можем подтвердить такие случаи, ведь оборудование сертифицировано у официальных дилеров. Да, есть сложности после отключения обслуживания брендов недружественных стран, но с ними справились, и сейчас клиенты получают услуги в полной мере», — подчеркнула представитель РОАД.
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Ранее СМИ со ссылкой на источники в автоотрасли растиражировали информацию, что владельцы ввезенных в РФ иномарок столкнулись с блокировкой электронной системы при подключении к несертифицированному диагностическому оборудованию. Источники подчеркивали, что проблема коснулась марок BMW, Mercedes-Benz и Renault.

Представитель одного из дилерских центров объяснил корреспонденту издания, что при подключении диагностического оборудования происходит обмен кодами с автомобилем. В том случае, если данные не совпадают, система блокируется.

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Источник: Gazeta.ru

Фото: Unsplash

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За РулемСветлана Тарасенко
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