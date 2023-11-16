Кроссовер Toyota Venza снят с производства: в чем причина?

Toyota: концерн откажется от модели Venza и заменит ее кроссовером Crown Signia

Руководство японской Toyota приняло решение отказаться от производства модели Venza в пользу выпуска нового кроссовера Crown Signia.

Концерн сегодня официально представил новинку в США, а также сообщил, что уже со следующего года кроссовер Venza покинет модельный ряд.

«Мы были очень довольны Venza, и, если бы она не была так близка к Crown Signia, мы бы сохранили ее, но размеры схожи и у них одна аудитория, поэтому мы приняли решение прекратить выпуск Venza», — рассказал СМИ главный менеджер Toyota North America Дэйв Крист.

Toyota Venza

О стоимости Crown Signia пока ничего не известно, но вполне вероятно, что цена не будет сильно отличаться от Venza, так как модели очень похожи между собой. На текущий момент стоимость Venza на рынке США составляет 36-44,5 тысячи долларов (примерно от 3,220 млн до 3,980 млн рублей).

Стоит отметить, что в целом производитель доволен продажами Venza, но мегапопулярной модель стать не смогла. В 2021 году было продано почти 62 тыс. машин, а в 2022-м уже в два раза меньше — около 33,7 тысячи. В период с января по октябрь 2023 года было продано порядка 25 тысяч экземпляров.

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Источник: Ixbt.com

Фото: Toyota