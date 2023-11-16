Россияне выбирают отечественный автопром: Lada Samara возглавила рейтинг продаж

«Автостат»: Lada Samara стала самой продаваемой на вторичке РФ

Рынок подержанных автомобилей в России в октябре текущего года достиг 489,1 тыс. проданных легковых автомобилей. Это на 11,9% больше, чем за аналогичный период в прошлом году. Такими данными поделилось аналитическое агентство «Автостат».

Самой популярной моделью на вторичном рынке назван хэтчбек Lada 2114 Samara 2, на его долю пришлось 10,5 тыс. заключенных сделок. Ford Focus опустился на вторую строчку рейтинга с показателем 10,2 тыс. экземпляров. Затем идут Kia Rio — 9,3 тыс. машин и Hyundai Solaris — их продано 9,1 тыс. штук. В топ-5 вошел также седан Lada 2107, его октябрьский результат приблизился к 9,1 тыс. проданных автомобилей.

Всего в период с января по октябрь 2023 года жители России приобрели 4,8 млн легковых автомобилей на вторичном рынке. Это на 22,3% больше, чем за такой же период годом ранее.

В сравнении с сентябрем две модели – вазовские «семерка» и Нива – показали рост продаж (+2,1% и +1,9% соответственно). Остальные модели ушли в минус, и сильнее остальных «просела» Toyota Camry — минус 6%. Эта же марка единственная из всех продемонстрировала падение и к октябрю 2022 года (-1,5%). У других подержанных машин аналитики «Автостата» зафиксировали рыночный рост, причем наибольший у Lada 4x4 – +20,8%.

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Источник: Autostat.ru

Фото: АВТОВАЗ