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Параимпорт поддержал авторынок РФ в сложный период, но эта миссия заканчивается

Тимерханов объяснил, почему сокращение параимпорта стало закономерным процессом

На фоне восстановления отечественного автопрома и переориентации дилеров на продукцию из Китая схема параллельного импорта постепенно сворачивается. Такое мнение «Российской газете» озвучил руководитель пресс-службы аналитического агентства «Автостат» Азат Тимерханов.

Комментируя информацию о том, что два крупных российских дилера отказались от параллельного ввоза иномарок из-за дороговизны поставок, роста цен на авто и снижения спроса на такие машины, Тимерханов подчеркнул, что доля параимпорта в месяц в общих продажах новых легковых автомобилей составляет всего 10-15%.

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«Автопром более-менее восстановился, дилеры переориентировались на китайские марки, поэтому параллельный импорт, по всей видимости, начинают понемногу сворачивать. Сложно сказать, как это повлияет на цены на машины. Ясно одно – предпосылок для их снижения пока не наблюдается», – констатировал собеседник издания.

Тимерханов напомнил, что параллельный импорт вводился как временная мера. После ухода иностранных брендов, простоя автомобильных заводов на фоне санкций Запада и нарушенной логистики комплектующих Правительство РФ ввело параллельный импорт для удовлетворения спроса потребителей. Эта схема призвана поддержать рынок, пока восстанавливалось автопроизводство, подчеркнул эксперт.

Сегодня параллельный импорт начинают сворачивать, и это вполне логичный и закономерный процесс, резюмирует Тимерханов.

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Источник: rg.ru

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