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Jetour представил небольшой 7-местный кроссовер

Новый Jetour Shanhai L7 получил пяти- и семиместный салон

Во время презентации Jetour Shanhai L9 14 ноября компания заявляла, что в ближайшие два года выпустит 8 новых гибридных автомобилей, включая Shanhai L7. Несколько дней назад на сайте Министерства промышленности и информационных технологий Китая появились снимки этой новинки.

Jetour Shanhai L7
Jetour Shanhai L7

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Новый автомобиль получил фамильный дизайн с черной решеткой радиатора и каплевидными фарами. По бокам бампера расположены дневные ходовые огни.

Jetour Shanhai L7
Jetour Shanhai L7

Что касается размеров кузова, то длина, ширина и высота нового автомобиля составляют 4760/4785, 1900 и 1720 мм, а колесная база – 2720/2745 мм. То есть, 7-местная версия кроссовера заметно больше 5-местной. По своим же габаритам кроссовер немного превышает размеры Mitsubishi Outlander.

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Силовая установка Shanhai L7 состоит из 1,5-литрового двигателя с турбонаддувом мощностью 156 л.с., литиевой батареи от Guoxuan Hi-tech и электромотора.

Максимальная скорость кроссовера – 180 км/ч. Другой информации о Jetour Shanhai L7 пока нет.

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Фото: Autohome.com.cn

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За РулемКирилл Панов
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