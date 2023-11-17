Jetour представил небольшой 7-местный кроссовер
Во время презентации Jetour Shanhai L9 14 ноября компания заявляла, что в ближайшие два года выпустит 8 новых гибридных автомобилей, включая Shanhai L7. Несколько дней назад на сайте Министерства промышленности и информационных технологий Китая появились снимки этой новинки.
Новый автомобиль получил фамильный дизайн с черной решеткой радиатора и каплевидными фарами. По бокам бампера расположены дневные ходовые огни.
Что касается размеров кузова, то длина, ширина и высота нового автомобиля составляют 4760/4785, 1900 и 1720 мм, а колесная база – 2720/2745 мм. То есть, 7-местная версия кроссовера заметно больше 5-местной. По своим же габаритам кроссовер немного превышает размеры Mitsubishi Outlander.
Силовая установка Shanhai L7 состоит из 1,5-литрового двигателя с турбонаддувом мощностью 156 л.с., литиевой батареи от Guoxuan Hi-tech и электромотора.
Максимальная скорость кроссовера – 180 км/ч. Другой информации о Jetour Shanhai L7 пока нет.
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Фото: Autohome.com.cn
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