Возможно, самая крутая Волга ГАЗ-3102 – почему она была такой редкой? (видео)

«За рулем» рассказал, почему «генеральскую» Волгу ГАЗ-3102 невозможно было купить

В модель, призванную сменить ГАЗ-24, заводские конструкторы и технологи вложили все лучшее из того, что могли себе позволить на тот момент. И ведь получилось – от «двадцатьчетверки» ГАЗ-3102 действительно отличалась в лучшую, более современную сторону.

Как ни странно, это обстоятельство поначалу сослужило плохую службу. Когда первые прототипы пригнали в Москву, высокое начальство оценило их по достоинству и приняло решение: выпускать эти машины в небольшом количестве, не снимая ГАЗ-24 с конвейера. Прозвучала мысль: на такой Волге ни таксисты, ни частники ездить не должны!

«Генеральская» Волга до сих пор выглядит достойно

На простых советских граждан ГАЗ-3102 тоже произвел огромное впечатление, переходящее в восторг – его сравнивали с Мерседесом, уже тогда считавшимся эталоном легкового автопрома. И увы, эту Волгу действительно не продавали частникам – разве что особо заслуженным... Какой же была история создания этой модели, одной из ярчайших в истории ГАЗа?

Об этом – новое видео, подготовленное сообществом «За рулем» ВКонтакте:

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Фото: из архива «За рулем»