Названы иномарки, которые разоряют владельца

iSeeCars: быстрее всего обесцениваются Cadillac, BMW и Maserati

Недавно опубликованный российский рейтинг самых ликвидных пятилетних кроссоверов отлично «уравновешивается» списком максимально обесценивающихся со временем автомобилей, составленным в США.

В нижнюю часть этого топ-20 (места с 20-го по 11-е) попали такие замечательные модели, как BMW 5-й серии, Tesla Model S, Mercedes-Benz GLS, Lincoln Navigator L, Mercedes-Benz S-Class, Nissan Armada, Volvo S90, Audi A6, Cadillac Escalade и Audi Q7. За пять лет эти машины теряют 55-57% от первоначальной цены, пишет источник со ссылкой на данные iSeeCars.

Места с десятого по шестое заняли Audi A7, Jaguar XF, Maserati Levante, Infiniti QX80 и BMW X5. В течение первой пятилетки данные модели обесцениваются на 57-58%. А наиболее быстро дешевеют вот эти машины (места с 5-го по 1-е):

Cadillac Escalade ESV

BMW 5-Series Hybrid

Maserati Ghibli

BMW 7-й серии

Maserati Quattroporte

Цена первых четырех машин из списка за пять лет уменьшается на 58,5-61,8%, а «лидирующий» Maserati Quattroporte за этот же срок растеряет 64,5% от первоначальной стоимости!

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Источник: motor1.com