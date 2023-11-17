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Эти признаки точно укажут, что автомобиль побывал в аварии

Автоэксперт Хайцеэр перечислил признаки побывавшей в ДТП машины

Вице-президент «Национального автомобильного союза» (НАС) Ян Хайцеэр советует при покупке подержанного автомобиля обратить внимание на признаки, которые укажут, что автомобиль побывал в серьезном ДТП.

В первую очередь должен насторожить скрип в салоне. По словам эксперта, такое может быть, если после аварии автомобиль разбирался для восстановления. Или что еще хуже – машину собрали из нескольких разбитых.

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Об «аварийном» прошлом авто расскажут и фары: если одна из них с замутнениями на пластиковом колпаке, а вторая нет, то, скорее всего, эта машина после ДТП. Также довольно сложно на разбитой машине выставить точно зазоры в местах соединения элементов кузова. Хайцеэр рекомендует обязательно проверять кузов и с помощью толщиномера: свежая краска и излишне наполированные детали также могут свидетельствовать о том, что машина была бита, а затем перекрашена.

Эксперт также советует осмотреть болты крепления крыльев, дверей и других элементов: краска на них должна быть без повреждений и царапин.

Что еще должно насторожить – отличная от даты выпуска нашивка на ремнях безопасности. Не исключено, что родные ремни срезали при ДТП, заключил Хайцеэр.

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Источник: Газета.ru

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