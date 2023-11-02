Автомобили на вторичке продолжают дорожать: за год они прибавили в цене почти 300 тыс. рублей

Автостат: средняя цена машины с пробегом в России выросла за год на 24%

Средняя цена подержанного автомобиля в России по итогам октября увеличилась по сравнению с началом года на 208 тыс. рублей и достигла 1,52 млн рублей. Если брать показатели за год – с октября 2022 по октябрь 2023 года – то рост стоимости авто на вторичном рынке составил 24,4%, подсчитали в «Автостате».

Таким образом, за год подержанные автомобили подорожали в среднем на 298 тыс. рублей. Год назад их средняя цена составляла 1,22 млн рублей.

В то же время эксперты отмечают, что нормальных машин на вторичке практически не осталось. При этом самым ликвидным подержанным автомобилем остается Ford Focus – он получил самый высокий коэффициент с учетом наибольшего количества сделок и наименьшего числа дней, в течение которых эти машины продавались.

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Источник: Автостат

Фото: Depositphotos