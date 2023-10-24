Топ-5 авто за 100 тыс. рублей: иномарки тоже есть

Пять лучших моделей автомобилей за 100 тыс. рублей, которые еще послужат

Если у вас в наличии лишь 100 тыс. рублей, а личный автомобиль приобрести очень хочется, то такие варианты на вторичном рынке тоже есть. Причем это далеко не рухлядь, а вполне себе надежное средство передвижения. Пусть даже по цене нового Айфона.

Топ-5 подержанных автомобилей за 100 тыс. рублей выглядит следующим образом:

1. ВАЗ-2107. Крепкий и неприхотливый автомобиль, который можно отремонтировать своими руками или же в любом гаражном сервисе. Под капотом двигатель объемом 1,6 л мощностью 74 л. с. За 100 тыс. рублей пробег у такого автомобиля будет от 200 тыс. до 300 тыс. км.

2. ГАЗ-3110 Волга. Это будет автомобиль, выпущенный в конце 1990-х годов. Под капотом у него мотор объемом 2,5 л мощностью 90 л. с. Отталкивающим моментом может стать большой расход топлива. Зато из очевидных плюсов – вместительные салон и багажник.

3. Audi 80. За 100 тыс. рублей можно рассчитывать на машину в кузове B3/B4 выпуска конца 1980-х или начала1990-х годов. Это будут экземпляры с 400 тыс. и выше км пробега. Лучше всего обратить внимание на машину с двухлитровым двигателем на «механике».

4. АЗЛК-2141 Москвич. Имея на руках 100 тыс. рублей, можно найти машины 1992-1993 гг. и даже с небольшим пробегом. В свое время этот автомобиль ценился за современный дизайн, просторный салон и хороший отопитель. Мотор на 1,6 л мощностью 76 л.с. динамичной езды не обещает, но при таком бюджете это один из лучших вариантов.

5. Daewoo Matiz. Корейская микролитражка выпускалась в Узбекистане и поставлялась на российский рынок. Под капотом двигатель объемом 0,8 л мощностью 52 л. с. За 100 тыс. рублей это будет автомобиль 2004-2005 гг. выпуска с пробегом свыше 150 тыс. км.

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Источник: Южный автомобиль