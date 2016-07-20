Вторичка дорожает: цена на машины-трехлетки растет

Рост цен от класса к классу оказался неравномерным.

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На вторичном рынке отмечается рост средневзвешенной цены автомобилей в возрасте до трех лет. В зависимости от класса увеличение стоимости составило от 3 до 13%. Средняя же цена машин без учета классов составляет уже 878 тыс. рублей, увеличившись в этом году на 9%.

Больше других свежих автомобилей с пробегом подорожали представители класса С, приводит РГ подсчеты аналитиков «Авито Авто», — на 13%. Меньше других в цене прибавили кроссоверы. Их средняя стоимость увеличилась лишь на 3%.

Изменились с этом году и лидеры продаж. В топ-50 самых популярных автомобилей вошли Kia Soul, занявший 36-е место, Lada Vesta Cross, разместившаяся на сороковой позиции, Hyundai Tucson, оказавшийся сразу за Ладой, а также Kia Rio X-Line и ГАЗель. Замыкает список лидеров BMW 3-й серии.

За год вырос спрос на такие бестселлеры, как Renault Kaptur, поднявшийся вверх в топ-50 сразу на 15 позиций, Hyundai Creta, переместившаяся вверх на 13 строк, и Kia Optima, ставшая выше на 10 позиций. При этом не повезло таким моделям, как Nissan Almera и X-Trail, а также Lifan X60, которые переместились на 8 строк вниз.

Тройка самых популярных на вторичном рынке автомобилей выглядит так: на первом месте — Lada Granta, на втором — Lada Vesta, взобравшаяся сюда с пятой строчки, а на третьем — Kia Rio.

Самой доступной иномаркой среди подержанных машин в возрасте до трех лет остается Datsun on-DO. Купить этого родственника Лады Гранты можно за 374 000 рублей.

Самый небольшой рост стоимости подержанных автомобилей был зафиксирован в Тольятти, где он составил лишь 2%. Лидером же по этому параметру стал Нижний Новгород, где машины с пробегом в возрасте до трех лет стали дороже в среднем на 20%. Есть регионы, где средняя цена, наоборот, снизилась. Это Тюмень (-3%) и Москва (-8%).

Лидеры продаж на рынке новых автомобилей полностью совпадают с лидерами среди машин с пробегом.

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