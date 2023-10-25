Назван самый желанный автомобиль на вторичке

Рейтинг самых ликвидных авто на вторичном рынке в России возглавил Ford Focus

Быстрее всего среди подержанных автомобилей на российском рынке продаются Ford Focus. Согласно рейтингу ликвидности «Авито Авто», он получил самый высокий коэффициент с учетом наибольшего количества сделок и наименьшего числа дней, в течение которых эти машины продавались.

«Самой ликвидной моделью на платформе стала Ford Focus. Популярностью также пользуются Daewoo Matiz и Daewoo Nexia. Четвертое место по наибольшей ликвидности занимает Hyundai Solaris, пятое – Kia Rio», – говорится в исследовании компании.

Также у россиян пользуются спросом на вторичном рынке среди автомобилей массового сегмента Chevrolet Niva, Renault Logan, Mitsubishi Lancer, Volkswagen Polo, Toyota Camry и Mazda 3.

«За рулем» можно читать и в Телеграм

Источник: Газета.ru

Фото: Unsplash