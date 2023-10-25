Назван самый желанный автомобиль на вторичке
Быстрее всего среди подержанных автомобилей на российском рынке продаются Ford Focus. Согласно рейтингу ликвидности «Авито Авто», он получил самый высокий коэффициент с учетом наибольшего количества сделок и наименьшего числа дней, в течение которых эти машины продавались.
«Самой ликвидной моделью на платформе стала Ford Focus. Популярностью также пользуются Daewoo Matiz и Daewoo Nexia. Четвертое место по наибольшей ликвидности занимает Hyundai Solaris, пятое – Kia Rio», – говорится в исследовании компании.
Также у россиян пользуются спросом на вторичном рынке среди автомобилей массового сегмента Chevrolet Niva, Renault Logan, Mitsubishi Lancer, Volkswagen Polo, Toyota Camry и Mazda 3.
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Источник: Газета.ru
Фото: Unsplash
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Отзывы о Ford Focus (3)
Надежный автомобиль. Прекрасная управляемость, вместительный салон, большой багажник.
Все хромированные элементы облезают очень быстро.
Был владельцем Фокуса (1,8, МКПП) более 11 лет. Отличный автомобиль! Накатал на нем 140 тыс.км. Авто был в максимальной комлпектации Ghia. Все качественно и солидно. На корейцах такого нет даже сейчас. Прекрасная управляемость. Движок, конечно, по нынешним временами, очень прожорлив - 9,5 литров по городу. И это я довольно спокойно езжу.