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Назван самый желанный автомобиль на вторичке

Рейтинг самых ликвидных авто на вторичном рынке в России возглавил Ford Focus

Быстрее всего среди подержанных автомобилей на российском рынке продаются Ford Focus. Согласно рейтингу ликвидности «Авито Авто», он получил самый высокий коэффициент с учетом наибольшего количества сделок и наименьшего числа дней, в течение которых эти машины продавались.

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«Самой ликвидной моделью на платформе стала Ford Focus. Популярностью также пользуются Daewoo Matiz и Daewoo Nexia. Четвертое место по наибольшей ликвидности занимает Hyundai Solaris, пятое – Kia Rio», – говорится в исследовании компании.

Также у россиян пользуются спросом на вторичном рынке среди автомобилей массового сегмента Chevrolet Niva, Renault Logan, Mitsubishi Lancer, Volkswagen Polo, Toyota Camry и Mazda 3.

Источник: Газета.ru

Фото: Unsplash

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За РулемПономарева Дарина
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Отзывы о Ford Focus (3)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Ford Focus  2007
/ срок владения: более 5 лет

Достоинства:

Надежный автомобиль. Прекрасная управляемость, вместительный салон, большой багажник.

Недостатки:

Все хромированные элементы облезают очень быстро.

Комментарий:

Был владельцем Фокуса (1,8, МКПП) более 11 лет. Отличный автомобиль! Накатал на нем 140 тыс.км. Авто был в максимальной комлпектации Ghia. Все качественно и солидно. На корейцах такого нет даже сейчас. Прекрасная управляемость. Движок, конечно, по нынешним временами, очень прожорлив - 9,5 литров по городу. И это я довольно спокойно езжу.

+13