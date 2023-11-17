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Каждые 26 секунд с конвейера АВТОВАЗа сходит новая Lada
Каждые 26 секунд с конвейера АВТОВАЗа сходит новая Lada
Президент АВТОВАЗа: в ноябре завод планирует...

Каждые 26 секунд с конвейера АВТОВАЗа сходит новая Lada

Президент АВТОВАЗа: в ноябре завод планирует продать 37,5 тысяч автомобилей

АВТОВАЗ планирует продать в ноябре 2023 года на российском рынке 37,5 тыс. автомобилей Lada. Об этом в кулуарах форума «Транспорт России» рассказал президент компании Максим Соколов.

Он подчеркнул, что в целом фиксируется сохранение высокого спроса. В октябре АВТОВАЗ продал рекордное количество автомобилей за последние 10 лет — 40,9 тысячи экземпляров. Такие высокие показатели дают основание полагать, что в ноябре ожидается сокращение продаж на 8,3%, но по сравнению с ноябрем прошлого года прогнозируется рост на 72,8%.

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Соколов уточнил, что к концу года наблюдается активный потребительский спрос, несмотря на повышение ключевой ставки, увеличение утильсбора, а также колебания рубля.

«Психологически это повлияло на потребительские настроения – но мы видим, что спрос сохраняется. В октябре мы продали рекордное количество автомобилей: почти 41 тысячу. План на ноябрь –37 500», — подчеркнул топ-менеджер.

Соколов отметил, что в части производства АВТОВАЗ идет опережающими темпами, чтобы обеспечить потребность на автомобили в январе 2024 года, так как цеха не будут работать во время новогодних праздников. В настоящее время предприятие вышло на высокие производственные показатели — каждые 26 секунд с конвейера сходит новый автомобиль, подытожил Соколов.

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Источник: ria.ru

Фото: АВТОВАЗ

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За РулемСветлана Тарасенко
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