Стали известны цены на универсалы Lada Vesta со 106-сильным мотором
В конце октября на АВТОВАЗе началось производство Lada Vesta SW и SW Cross с мотором 106 л.с. Сегодня цены на новинки появились на официальном сайте автопроизводителя.
Обычный универсал Vesta предложат в комплектациях Comfort, Life, Enjoy и Techno. Цены на модель стартуют от 1 639,9 тыс. рублей. Самая дорогая модификация обойдется в 1 928,9 тыс. рублей.
Версия Cross будет представлена в трех модификациях: Life, Enjoy и Techno. За базовую версию придется выложить 1 853,9 тыс. рублей. В топовой версии автомобиль будет стоить 2 033,9 тыс. рублей.
В оснащение автомобиля в комплектации Comfort входит полностью светодиодная оптика спереди и сзади, две подушки безопасности, АБС, кондиционер, рейлинги на крыше, электропакет, система пуска двигателя кнопкой и др.
В настоящее время дилеры продают Vesta SW только с мотором 90 л.с.
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Источник: Официальный сайт АВТОВАЗа
Фото: АВТОВАЗ
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Отзывы о LADA Vesta SW (6)
Комфорт, практичность.
невнятные дверные стопоры - открытая дверь от любого дуновения закрывается.
машина 2019 года. 1,6 МКПП. Люкс-Мультимедиа.