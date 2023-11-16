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Стали известны цены на универсалы Lada Vesta со 106-сильным мотором

Lada Vesta SW с двигателем на 106 л. с. будут продаваться по цене от 1,64 млн рублей

В конце октября на АВТОВАЗе началось производство Lada Vesta SW и SW Cross с мотором 106 л.с. Сегодня цены на новинки появились на официальном сайте автопроизводителя.

Обычный универсал Vesta предложат в комплектациях Comfort, Life, Enjoy и Techno. Цены на модель стартуют от 1 639,9 тыс. рублей. Самая дорогая модификация обойдется в 1 928,9 тыс. рублей.

Lada Vesta
Lada Vesta
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Версия Cross будет представлена в трех модификациях: Life, Enjoy и Techno. За базовую версию придется выложить 1 853,9 тыс. рублей. В топовой версии автомобиль будет стоить 2 033,9 тыс. рублей.

В оснащение автомобиля в комплектации Comfort входит полностью светодиодная оптика спереди и сзади, две подушки безопасности, АБС, кондиционер, рейлинги на крыше, электропакет, система пуска двигателя кнопкой и др.

В настоящее время дилеры продают Vesta SW только с мотором 90 л.с.

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Источник: Официальный сайт АВТОВАЗа

Фото: АВТОВАЗ

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За РулемПономарева Дарина
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Отзывы о LADA Vesta SW (6)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
LADA Vesta SW  2017
/ срок владения: 1 - 3 года

Достоинства:

Комфорт, практичность.

Недостатки:

невнятные дверные стопоры - открытая дверь от любого дуновения закрывается.

Комментарий:

машина 2019 года. 1,6 МКПП. Люкс-Мультимедиа.

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