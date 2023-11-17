Старт продаж нового Subaru Forester запланирован на весну 2024 года
Японский автопроизводитель Subaru представил новое поколение кроссовера Forester на автосалоне в Лос-Анджелесе. Старт продаж новинки запланирован на весну 2024 года.
От предшественника модель отличают новый дизайн и бортовые технологии. У кроссовера визуально объединенные решетка радиатора и фары. Несмотря на то что кроссовер создан на прежней платформе, у него будет абсолютно другой кузов с интегрированной рамой. Улучшены динамические характеристики и ходовые качества кроссовера.
В салоне есть мультимедийная система со встроенным центральным информационным дисплеем, беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Forester 2025 модельного года будет доступен в пяти комплектациях.
Габариты практически не изменились: в длину кроссовер прибавил 15 мм и теперь составляет 4656 мм.
Forester сохранил классические стрелочные приборы и рычаг управления трансмиссией на центральном тоннеле.
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Источник: Media.subaru.com
Фото: Subaru
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Отзывы о Subaru Forester (5)
Отличный внедорожник именно с постоянным полным приводом,высокий и по салону и по просвету, вместительный, комфортный, динамичный, низкий расход топлива, управление впечатляет. Также радует система поворотных фар,очень приятно видеть заранее поворот в свете в темное время.
1) Скорость реакции вариатора в нужный момент (после механики); 2) недостаточная шумоизоляция - можно было бы за эти деньги сделать посерьезней; 3) нет хорошей навигации, но в принципе это проблема всех производителей в целом, и решается разным способом.
Кузов 4-й SJ 2016 рестайл. За 2 года небыло выявлено ни одной проблемы. С виду кроссовер а по управлению ощущения что на спортивной легковой, четко держит повороты и остро реагирует на руль при необходимости. Нет впечатления что едешь на тяжелой машине. Очень низкий расход бензина благодаря вариатору, при 2,0 л. атмосфера расход в среднем 6- 7 литров, в самую жесткую пробку Москвы выходит 10 литров. В мороз долго держит тепло в салоне и легко заводится в -32С (масло 5w30), быстро прогревается и двигатель и салон. Система Х-mode делает свое дело. На льду держится словно когтями все 4 колеса даже при выкл. VDC системе. Сразу при покупке у дилера был сделан антикор всего днища авто. По поводу обгона, ниже написали что тяжело идет от 100-ки, не могу с этим согласиться. Да вариатор с задержкой передачи крутящего но прет он очень душевно, разгоняется абсолютно легко без принуждения. Про 5000 оборотов в гору, простите это как и где надо ехать с такими оборотами? За все время эксплуатации выше 3500 оборотов ни разу не видел на приборке. Он легко прет на своих 1500-2000 в горку без проблем, а уж тем более при движении на инерции в гору вообще без натяга. Да и из сугробов выбирается без напряга. Что касается нового Forester 2019: не знаю кому как, но мне кажется ставить электронный ручник да на спортивном внедорожнике? зачем? В остальном он стал только лучше, особенно респект за улучшение рамы кузова.