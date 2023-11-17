Старт продаж нового Subaru Forester запланирован на весну 2024 года

Обновленный Subaru Forester дебютировал на автосалоне в Лос-Анджелесе

Японский автопроизводитель Subaru представил новое поколение кроссовера Forester на автосалоне в Лос-Анджелесе. Старт продаж новинки запланирован на весну 2024 года.

От предшественника модель отличают новый дизайн и бортовые технологии. У кроссовера визуально объединенные решетка радиатора и фары. Несмотря на то что кроссовер создан на прежней платформе, у него будет абсолютно другой кузов с интегрированной рамой. Улучшены динамические характеристики и ходовые качества кроссовера.

Subaru Forester 2025

Subaru Forester 2025 Subaru Forester 2025

В салоне есть мультимедийная система со встроенным центральным информационным дисплеем, беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Forester 2025 модельного года будет доступен в пяти комплектациях.

Габариты практически не изменились: в длину кроссовер прибавил 15 мм и теперь составляет 4656 мм.

Forester сохранил классические стрелочные приборы и рычаг управления трансмиссией на центральном тоннеле.

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Источник: Media.subaru.com

Фото: Subaru