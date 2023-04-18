Назван кроссовер с самым живучим вариатором

Купить его можно за 1,5 млн рублей и смело заезжать на нем в грязь.

Вариаторы из-за нескольких не совсем удачных моделей и не совсем корректного обращения с ними имеют не лучшую репутацию.

Но бесступенчатая трансмиссия, в принципе, не уступает по своей надежности классическому гидромеханическому автомату, а если выбрать удачную модель, то эта трансмиссия не доставит хлопот.

Александр Виноградов, эксперт старейшего и самого авторитетного автомобильного издания в России «За рулем», предлагает присмотреться к Subaru Forester с вариатором. Этот кроссовер в возрасте лет семи-восьми можно купить сегодня по цене Гранты – около 1,5 млн рублей.

То есть, автомобиль будет свежее, чем Toyota RAV4, оснащающаяся вариатором той же марки, или дешевле при том же годе выпуска. А проходимость у Forester будет лучше, если она имеет для вас значение.

Subaru, как и Тойота, использует вариаторы Lineartronic. Модели с моторами до 2 литров оснащаются вариаторами Lineartronic TR580, но Forester получил модель с огромным запасом выносливости – TR690, рассчитанный на двигатели объемом до 3,6 литров.

Работает он адекватно и отличается эталонной надежностью, но, как и все вариаторы, требует качественного и чистого масла. Меняйте его каждые 70-75 тысяч км, и проблем не будет.

Если же масло не менять, то возникнут проблемы с соленоидами управления и фрикционами. Пострадать могут и подшипники ведущего вала.

Еще несколько интересных кроссоверов за 1,5 миллиона с надежными вариаторами — здесь.

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Фото: Subaru