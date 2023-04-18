Назван кроссовер с самым живучим вариатором
Вариаторы из-за нескольких не совсем удачных моделей и не совсем корректного обращения с ними имеют не лучшую репутацию.
Но бесступенчатая трансмиссия, в принципе, не уступает по своей надежности классическому гидромеханическому автомату, а если выбрать удачную модель, то эта трансмиссия не доставит хлопот.
Александр Виноградов, эксперт старейшего и самого авторитетного автомобильного издания в России «За рулем», предлагает присмотреться к Subaru Forester с вариатором. Этот кроссовер в возрасте лет семи-восьми можно купить сегодня по цене Гранты – около 1,5 млн рублей.
То есть, автомобиль будет свежее, чем Toyota RAV4, оснащающаяся вариатором той же марки, или дешевле при том же годе выпуска. А проходимость у Forester будет лучше, если она имеет для вас значение.
Subaru, как и Тойота, использует вариаторы Lineartronic. Модели с моторами до 2 литров оснащаются вариаторами Lineartronic TR580, но Forester получил модель с огромным запасом выносливости – TR690, рассчитанный на двигатели объемом до 3,6 литров.
Работает он адекватно и отличается эталонной надежностью, но, как и все вариаторы, требует качественного и чистого масла. Меняйте его каждые 70-75 тысяч км, и проблем не будет.
Если же масло не менять, то возникнут проблемы с соленоидами управления и фрикционами. Пострадать могут и подшипники ведущего вала.
Еще несколько интересных кроссоверов за 1,5 миллиона с надежными вариаторами — здесь.
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Фото: Subaru
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Отзывы о Subaru Forester (5)
Достоинства:
Отличный внедорожник именно с постоянным полным приводом,высокий и по салону и по просвету, вместительный, комфортный, динамичный, низкий расход топлива, управление впечатляет. Также радует система поворотных фар,очень приятно видеть заранее поворот в свете в темное время.
Недостатки:
1) Скорость реакции вариатора в нужный момент (после механики); 2) недостаточная шумоизоляция - можно было бы за эти деньги сделать посерьезней; 3) нет хорошей навигации, но в принципе это проблема всех производителей в целом, и решается разным способом.
Комментарий:
Кузов 4-й SJ 2016 рестайл. За 2 года небыло выявлено ни одной проблемы. С виду кроссовер а по управлению ощущения что на спортивной легковой, четко держит повороты и остро реагирует на руль при необходимости. Нет впечатления что едешь на тяжелой машине. Очень низкий расход бензина благодаря вариатору, при 2,0 л. атмосфера расход в среднем 6- 7 литров, в самую жесткую пробку Москвы выходит 10 литров. В мороз долго держит тепло в салоне и легко заводится в -32С (масло 5w30), быстро прогревается и двигатель и салон. Система Х-mode делает свое дело. На льду держится словно когтями все 4 колеса даже при выкл. VDC системе. Сразу при покупке у дилера был сделан антикор всего днища авто. По поводу обгона, ниже написали что тяжело идет от 100-ки, не могу с этим согласиться. Да вариатор с задержкой передачи крутящего но прет он очень душевно, разгоняется абсолютно легко без принуждения. Про 5000 оборотов в гору, простите это как и где надо ехать с такими оборотами? За все время эксплуатации выше 3500 оборотов ни разу не видел на приборке. Он легко прет на своих 1500-2000 в горку без проблем, а уж тем более при движении на инерции в гору вообще без натяга. Да и из сугробов выбирается без напряга. Что касается нового Forester 2019: не знаю кому как, но мне кажется ставить электронный ручник да на спортивном внедорожнике? зачем? В остальном он стал только лучше, особенно респект за улучшение рамы кузова.