Парящий Dodge Charger, раздавленный в воздухе автобусом. И это — не кино
Видеокамера, установленная на пересечении Саут-стрит и Калифорнии-авеню, запечатлела ужасающую сцену. Городской автобус с людьми врезался в Dodge Charger после того, как водитель седана легкомысленно проигнорировал знак, запрещающий движение без остановки. Каким-то непостижимым образом все участники аварии выжили, несмотря на то что обе машины врезались в соседнее здание.
Прибывшая на место происшествия полиция поначалу никак не могла понять, как произошла авария. На видео показан момент, когда Charger минует знак остановки, наезжает на кочку, взлетает в воздух, а затем его сбивает «стремительный» автобус. В результате удара автобус вылетел с дороги и врезался в фасад здания.
В этом двухэтажном здании, пострадавшем от столкновения, на первом этаже расположен ресторан, а наверху – жилые квартиры. По данным местных властей, в результате инцидента ранения получили 14 человек, в том числе 11 пассажиров автобуса, пятеро из них доставлены в больницу. Травмы варьировались от незначительных до серьезных, но в целом состояние пострадавших было оценено врачами как стабильные. Пожарным пришлось приложить усилия, чтобы вытащить двоих пассажиров из Доджа.
Когда экипажи убрали автомобиль с места происшествия, стало еще более непонятно, как же все выжили. Искореженный автомобиль в итоге загорелся, но бригада пожарных быстро сбила пламя.
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Видео, фото: YouTube
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