Зачем перед уборкой пылесосом в салоне советуют посыпать сиденья содой
За годы эксплуатации салон машины впитывает в себя множество запахов. Особенно страдают от этого сиденья. Спасти ситуацию может химчистка салона. Но это далеко не бюджетная процедура, да и времени потребуется немало.
На помощь придет обычная пищевая сода. При этом провести чистку салона с помощью нее можно практически в «домашних» условиях.
Пищевая сода нейтрализует запах внутри автомобиля, а справиться с уборкой сможет любой.
Понадобится несколько упаковок соды, которую надо рассыпать на сиденья. Не надо бояться большого количества средства, так как впоследствии оно легко уберется пылесосом.
«Засыпанный» содой салон надо оставить на ночь, а на следующее утро останется только пропылесосить.
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Источник: Investing.com
Фото: Depositphotos, «За рулем»
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