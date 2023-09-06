Готовим авто к продаже: 4 шага, которые сделают машину дороже

ГК «Автодом» назвала 4 шага по повышению цены автомобиля при продаже

Как подготовить автомобиль к продаже и получить от сделки максимальную выгоду? Казалось бы, в предпродажной подготовке нет ничего сложного, однако удобно иметь все пункты в одном списке. Чтобы ничего не забыть, небольшую инструкцию для читателей «За рулем» подготовили специалисты ГК «Автодом».

Детейлинг. Комплекс мер по уходу позволяет вернуть автомобилю презентабельный вид. В числе таких операций мойка, химчистка салона, нанесение защитных покрытий, полировка кузова.

Комплекс мер по уходу позволяет вернуть автомобилю презентабельный вид. В числе таких операций мойка, химчистка салона, нанесение защитных покрытий, полировка кузова. Техническое состояние. Проверить крепление узлов и механизмов, провести диагностику работоспособности систем.

Проверить крепление узлов и механизмов, провести диагностику работоспособности систем. Ремонт. Оцените расходы. Может оказаться, что выгоднее продать автомобиль в текущем, пусть даже и неисправном состоянии.

Оцените расходы. Может оказаться, что выгоднее продать автомобиль в текущем, пусть даже и неисправном состоянии. Документы. СТС, ПТС и ОСАГО должны быть готовы заранее. Если в ПТС не хватает места для новой записи, его нужно обновить.

Ну а тем, кто не хочет тратить время на подготовку машины и на показ ее потенциальным покупателям, специалисты рекомендуют воспользоваться схемой трейд-ин.

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