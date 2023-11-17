Самый доступный кроссовер Haval в России стал еще дешевле

Haval Jolion во всех комплектациях подешевел в России на 100 тыс. рублей

В ноябре на российском авторынке наметился новый тренд: некоторые бренды начали снижать цены на новые автомобили. Причем «отметились» подешевевшими моделями как отечественные производители, так и китайские марки.

Так, в ноябре стал еще доступнее для покупателя популярный и один из самых бюджетных кроссоверов – Haval Jolion. Прямая выгода при покупке составит 100 тыс. рублей. Снижение цены коснулось абсолютно всех комплектаций, даже Elite Plus, продажи которой начались в России в октябре.

Haval Jolion

Самый дешевый Haval Jolion в комплектации Comfort теперь можно купить за 1,849 млн рублей, самый дорогой Premium на 150 л.с. с АКП – за 2,499 млн рублей.

Производство кроссоверов Haval Jolion организовано на российском заводе Haval в Тульской области. Модель построена на модульной платформе L.E.M.O.N от Great Wall и внешне несколько отличается от других Haval.

Ранее, в начале ноября, аналогичную прямую выгоду в 100 тыс. рублей получил другой бюджетный кроссовер Haval – M6, который до этого подорожал два раза за месяц. Скидка тоже предлагается ко всем его комплектациям: как с механической, так и с роботизированной коробкой передач.

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Источник: Автоновости дня

Фото: Haval