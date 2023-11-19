Автомобилисты рассказали, что для них стресс на дороге
Это исследование было проведено немецкой страховой компанией InShared, а, как известно, немцы любят водить машину. 85% участвовавших в опросе регулярно ездят на машине – за рулем или на пассажирском сиденье.
В отчете представлен обзор наиболее опасных ситуаций, которые выделили участники дорожного движения.
На вопрос, какую из пяти ситуаций вы считаете наиболее опасной в дорожном движении, 67% опрошенных ответили, что самыми стрессовыми они воспринимают обгоны, поворот (или смену полосы движения) без включения предупреждающего сигнала.
Почти столько же респондентов (66%) считают опасным несоблюдение дистанции другими участниками движения.
Еще 58% нервничают, когда сталкиваются с тяжелыми погодными условиями, такими как слепящее солнце, скользкая дорога или аквапланирование во время вождения.
К ситуациям, вызывающим беспокойство, относится превышение скорости другими водителями (41%) и технические проблемы с автомобилем (53%).
Кроме того, слишком медленное движение других водителей вызывает стресс почти у половины опрошенных (47%). При этом любопытно, что чрезмерную скорость других участников дорожного движения они считают менее раздражающей (21%), хотя до этого они выделяли этот пункт среди стрессовых факторов (41%).
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Источник: presseportal.de
Фото: Depositphotos
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