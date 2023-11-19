#
Как сэкономить?Бренд годаШиныВыходные/отпускКитайские автоIQ-тестС пробегомАвтоюристПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортСделано в РФПДД-задачкиСССРОСАГОНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Штат Огайо. Джеймс Трули застрявший в снегах
Вот это история: прожил 6 дней в грузовике, погребенном под снегом
В Сети вспомнили историю огайского шофера, на...
Ferrari 250 GTO
Самый дорогой в мире автомобиль продали на аукционе
Ferrari 250 GTO был продан на открытом аукционе...
Honda Civic
Новая Lada Vesta или 26-летний Honda Civic почти без пробега. Что бы вы выбрали?
На продажу выставили 26-летний Civic с пробегом...

Автомобилисты рассказали, что для них стресс на дороге

Наиболее опасными на дороге водители считают обгоны и поворот без предупреждения

Это исследование было проведено немецкой страховой компанией InShared, а, как известно, немцы любят водить машину. 85% участвовавших в опросе регулярно ездят на машине – за рулем или на пассажирском сиденье.

В отчете представлен обзор наиболее опасных ситуаций, которые выделили участники дорожного движения.

Эксперты «За рулем» распилили 9 самых дешевых АКБ — выбирали лучшую!

На вопрос, какую из пяти ситуаций вы считаете наиболее опасной в дорожном движении, 67% опрошенных ответили, что самыми стрессовыми они воспринимают обгоны, поворот (или смену полосы движения) без включения предупреждающего сигнала.

«Новенькие» водители признались, какие страхи их преследуют

Почти столько же респондентов (66%) считают опасным несоблюдение дистанции другими участниками движения.

Еще 58% нервничают, когда сталкиваются с тяжелыми погодными условиями, такими как слепящее солнце, скользкая дорога или аквапланирование во время вождения.

К ситуациям, вызывающим беспокойство, относится превышение скорости другими водителями (41%) и технические проблемы с автомобилем (53%).

Кроме того, слишком медленное движение других водителей вызывает стресс почти у половины опрошенных (47%). При этом любопытно, что чрезмерную скорость других участников дорожного движения они считают менее раздражающей (21%), хотя до этого они выделяли этот пункт среди стрессовых факторов (41%).

Источник: presseportal.de

Фото: Depositphotos

Премия потребительского доверия стартовала...

Бренд года «За рулем» 2023

Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.

Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

Дзен Новости
За РулемАлексеева Елена
Поделиться:
Оцените материал:
0