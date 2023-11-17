На волне стабильного спроса дилеры ввезут в Россию автомобили европейских брендов

Автодилеры привезут на рынок РФ Audi, Mercedes-Benz и BMW по схеме параимпорта

В России до конца текущего года на рынке появятся новые автомобили Mercedes-Benz и BMW, ввезенные по схеме параллельного импорта. Об этом «Газете.Ru» рассказал заместитель генерального директора по продажам новых автомобилей дилерского холдинга «Авилон» Ренат Тюктеев.

«Если говорить о новинках европейских марок, то по бренду Mercedes-Benz, например, мы ожидаем новый S63 и E-Klasse. По BMW – 4 Series Coupe (G22), новые М4 и М3. Что касается Audi – то стоит назвать Q6, которая уже представлена на рынке», – уточнил собеседник издания.

По словам Тюктеева, на российском рынке наблюдается стабильный спрос на автомобили ушедших европейских брендов. После появления у дилеров новинок интерес покупателей к ним только возрастает.

Напомним, на уходящей неделе два ведущих дилерских холдинга, «Автодом» и «АвтоСпецЦентр», приняли решение отказаться от ввоза иномарок по схеме параимпорта. Этому решению предшествовали такие события, как ограничения по поставкам, снижение потребительского спроса, а также рост стоимости импорта, объяснили в объединенной пресс-службе компаний.

По словам директора по параллельному импорту Владимира Желобова, последними новинками «Автодома» и «АвтоСпецЦентра», завезенными по такой схеме, стали кроссоверы BMW X5, X6, X7 и электрокар iX3, а также самый крупный кроссовер Q6 в линейке Audi и Porsche Cayenne.

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Источник: Gazeta.ru

Фото: Depositphotos