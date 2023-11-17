В Россию хлынул поток компактных японских авто

Машины из Японии по-прежнему экспортируют, но пришлось сместить предпочтения

Поток подержанных автомобилей из Японии вновь стал расти, несмотря на введение правительством этой страны с августа запрета на экспорт в Россию определенных категорий автомобилей. Но данное ограничение не затрагивает компактные модели, на которые переключились предпочтения поклонников японского автопрома.

Согласно данным Владивостокской таможни, с августа наблюдается снижение объема ввоза автомобилей из Японии. В среднем, ежедневно таможенные службы выпускали от 200 до 300 машин, в то время как до введения запрета эта цифра превышала тысячу. По сравнению с рекордным июнем, когда было ввезено 30 тыс. автомобилей, в сентябре этот показатель сократился до 8 тыс. единиц. Однако в октябре отмечалась положительная тенденция — за прошлый месяц дальневосточные таможенники оформили 10,5 тыс. транспортных средств.

Несмотря на санкции, Япония по-прежнему остается безусловным лидером по объему импорта подержанных машин в нашу страну – в октябре ее доля составила 54%. В пятёрку лидеров вошли Toyota (доля – 27,4%), Honda (16%) и Nissan (6,3%).

Поскольку под введенный Японией запрет попали электрокары, гибриды и автомобили с объемом двигателя свыше 1,9 л – на них приходилась половина всех продаваемых японских автомобилей с пробегом, предпочтения потребителей сместились к автомобилям с меньшим объемом двигателя. Не попадают под санкции модели Toyota Yaris, Corolla и Mark II, Honda Jazz и HR-V, Nissan Note и Micra, Mazda3, Suzuki Jimny.

Эксперты считают, что запрет вообще не повлияет на рынок, поскольку налажены каналы поставок через транзитную зону – Китай, откуда машины попадают в Россию.

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Источник: «Российская газета»

Фото: Unsplash