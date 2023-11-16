#
Как сэкономить?Бренд годаШиныВыходные/отпускКитайские автоIQ-тестС пробегомАвтоюристПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортСделано в РФПДД-задачкиСССРОСАГОНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Дилеры опровергли случаи блокировки иномарок после подключения к сервисным приборам
Дилеры опровергли случаи блокировки иномарок после подключения к сервисным приборам
РОАД: вся информация о блокировке электроники...
М-12 до Китая доведет
М-12 до Китая доведет
Хуснуллин: Автотрассу М-12 продлят до...
Теперь официально: Xiaomi анонсировала выпуск своего автомобиля, и это будет электрокар
Теперь официально: Xiaomi анонсировала выпуск своего автомобиля, и это будет электрокар
В Сети появились снимки первого электромобиля...

Япония вдвое сократила поставки б/у машин в Россию

Экспорт автомобилей из Японии в Россию в октябре сократился на 46,8%

В результате похолодания в отношениях между Японией и Россией в октябре текущего года произошло внушительное сокращение экспорта японских легковых автомобилей в Россию – на 46,8%.

Этот спад отражен в статистических данных, опубликованных японским минфином, и признан экспертами как реакция на введение 9 августа санкций. Новые ограничения касались бензиновых и дизельных автомобилей с объемом двигателя более 1,9 л, а также электрокаров и гибридных машин, что существенно повлияло на объем поставок.

Эксперты «За рулем» распилили 9 самых дешевых АКБ — выбирали лучшую!

Новый год, новая машина: можно ли надеяться на скидки от дилеров

Причем в июле, перед вступлением этих санкций в силу, экспорт автомобилей из Японии в Россию увеличился на 53%. Эксперты тогда трактовали этот всплеск как попытку потребителей ввезти в страну как можно больше автомобилей перед ужесточением ограничений.

Помимо снижения поставок автомобилей Япония также сократила экспорт запчастей и комплектующих для транспортных средств в Россию на 39%. Это распространилось на более чем 750 товарных категорий, включая шины для большегрузных машин, автокресла, автозамки и другие товары, попавшие под ограничения.

Отметим, что поставки новых автомобилей из Японии в Россию были полностью остановлены еще в 2022 году.

  • «За рулем» можно читать в Viber

Источник: ТАСС

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Премия потребительского доверия стартовала...

Бренд года «За рулем» 2023

Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.

Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

Дзен Новости
За РулемАлексеева Елена
Количество просмотров 2
Поделиться:
Оцените материал:
0