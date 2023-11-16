Япония вдвое сократила поставки б/у машин в Россию

Экспорт автомобилей из Японии в Россию в октябре сократился на 46,8%

В результате похолодания в отношениях между Японией и Россией в октябре текущего года произошло внушительное сокращение экспорта японских легковых автомобилей в Россию – на 46,8%.

Этот спад отражен в статистических данных, опубликованных японским минфином, и признан экспертами как реакция на введение 9 августа санкций. Новые ограничения касались бензиновых и дизельных автомобилей с объемом двигателя более 1,9 л, а также электрокаров и гибридных машин, что существенно повлияло на объем поставок.

Причем в июле, перед вступлением этих санкций в силу, экспорт автомобилей из Японии в Россию увеличился на 53%. Эксперты тогда трактовали этот всплеск как попытку потребителей ввезти в страну как можно больше автомобилей перед ужесточением ограничений.

Помимо снижения поставок автомобилей Япония также сократила экспорт запчастей и комплектующих для транспортных средств в Россию на 39%. Это распространилось на более чем 750 товарных категорий, включая шины для большегрузных машин, автокресла, автозамки и другие товары, попавшие под ограничения.

Отметим, что поставки новых автомобилей из Японии в Россию были полностью остановлены еще в 2022 году.

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Источник: ТАСС

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС