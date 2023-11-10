Запрет Японии не смог остановить поток поставляемых через Владивосток автомобилей

Таможня Владивостока зафиксировала рост количества ввозимых из Японии машин

Количество ввезенных через таможню Владивостока автомобилей заметно выросло после июльского запрета Японии на экспорт. Об этом сообщили в пресс-службе таможни региона.

Представители ведомства подчеркнули, что по сравнению с рекордным месяцем июнем, когда показатель составил 30 тысяч автомобилей, в сентябре он достиг отметки 8 тысяч автомобилей.

«В октябре наметилась тенденция к росту, за этот месяц таможенники оформили 10,5 тысяч автотранспортных средств. Сейчас за день в среднем выпускается от 400 до 500 автомобилей для личного пользования», — уточнили в пресс-службе ведомства.

Всего за период с января по октябрь 2023 года Владивостокская таможня оформила 198 тысяч автомобилей, это на 56 тысяч машин больше, чем за 10 месяцев 2022 года.

Напомним, власти Японии 28 июля 2023 года ввели запрет на экспорт в Россию новых и подержанных бензиновых и дизельных автомобилей с объемом двигателей свыше 1,9 л. Этот запрет распространяется также и абсолютно на все модели гибридных машин и электромобилей.

С 9 августа запрет вступил в действие. Поначалу количество ввезенных во Владивосток автомобилей уменьшилось, например, в августе в среднем в день таможенники выпускали по 200-300 автомобилей, для сравнения — до введения запрета этот показатель превышал 1 тысячу машин.

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Источник: Tass.ru