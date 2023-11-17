Названы факторы для роста авторынка

РОАД: авторынок Петербурга показал динамику роста в октябре на 3% после падения

Автомобильный рынок Петербурга после двухмесячного падения демонстрирует рост. По данным ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) и сети дилерских центров «Прагматика», в октябре 2023 года индекс контрактования новых авто в салонах города на Неве вырос на 3% по сравнению с сентябрем.

Лидерами по динамике роста доли в общем объеме контрактования по итогам октября стали отечественная Lada (+8%), а также китайские Exeed (+6%), Jetta (+4%) и Kaiyi (+3%). По итогам октября положительную динамику роста показали марки отечественных производителей Sollers и «Москвич» и китайские Geely и Voyah. Chery и дочерний бренд Omoda наоборот, снизили долю в общем объеме контрактования на 11% и 5% соответственно.

Ушедшие с российского рынка бренды демонстрируют отрицательные показатели, речь идет о Hyundai и Mitsubishi— по 3% падения доли, Kia (-2%), а также Skoda, Mazda и Renault — доля каждой марки сократилась на 1%.

По словам директора по развитию сети дилерских центров «Прагматика» Александра Шапринского, у дилеров заметно увеличился ассортимент автомобилей.

«Помимо наличия машин важным фактором роста в октябре стало ожидание повышения ключевой ставки в конце месяца. Это подстегнуло покупателей оформить кредитные сделки до обновления условий», — объяснил директор рост рынка в октябре.

Также позитивное влияние на рынок оказала госпрограмма льготного автокредитования с расширенными условиями, решение логистических проблем (доставка авто по железной дороге) и маркетинговые программы отдельных брендов, подытожил Шапринский.

«За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник: Avtonovostidnya.ru

Фото: Depositphotos