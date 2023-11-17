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Kia Sorento получил новые двигатели

Компания Kia обновила кроссовер Sorento, причем существенно

Kia Sorento, популярный семиместный внедорожник, получил обновление для 2024 модельного года. Обновленный Sorento дебютировал на автосалоне в Лос-Анджелесе и получил несколько изменений в дизайне, новые технологии и новую линейку силовых агрегатов.

Обновленный Kia Sorento
Обновленный Kia Sorento

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Внешний вид

Наиболее заметные изменения в обновленном Sorento произошли в передней части автомобиля. Новая решетка радиатора с вертикальными полосами, более узкие фары и обновленные бамперы придают автомобилю более современный вид. В задней части также были внесены некоторые изменения, включая новые фонари и бампер.

Обновленный Kia Sorento
Обновленный Kia Sorento

Интерьер

Внутри Sorento получил новый 12,3-дюймовый цифровой приборный кластер и 12,3-дюймовый сенсорный экран информационно-развлекательной системы. Также были добавлены новые функции, такие как беспроводная зарядка для смартфонов и система голосового управления второго поколения.

Обновленный Kia Sorento
Обновленный Kia Sorento

Силовые агрегаты

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В Европе обновленный Sorento будет предлагаться с двумя гибридными силовыми агрегатами. Первый – это 1,6-литровый бензиновый двигатель, работающий в паре с электродвигателем, мощностью 226 лошадиных сил. Второй – это 2,2-литровый дизельный двигатель, работающий в паре с электродвигателем, мощность 261 лошадиная сила.

Обновленный Kia Sorento поступит в продажу в Европе во второй половине 2024 года. Цены пока не объявлены.

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Фото: Kia

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За РулемКирилл Панов
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Отзывы о Kia Sorento (2)

— Хороший автомобиль, советую брать.
Kia Sorento  2010
/ срок владения: до 6 месяцев

Достоинства:

Хорош!

Недостатки:

Этот автомобиль не для России, злектрозарядок у нас нет, а дизель у нас, мягко говоря, плохой, да и под налог у нас это чудо не пройдёт

Комментарий:

Написал всё выше

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