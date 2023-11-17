Kia Sorento получил новые двигатели
Kia Sorento, популярный семиместный внедорожник, получил обновление для 2024 модельного года. Обновленный Sorento дебютировал на автосалоне в Лос-Анджелесе и получил несколько изменений в дизайне, новые технологии и новую линейку силовых агрегатов.
Внешний вид
Наиболее заметные изменения в обновленном Sorento произошли в передней части автомобиля. Новая решетка радиатора с вертикальными полосами, более узкие фары и обновленные бамперы придают автомобилю более современный вид. В задней части также были внесены некоторые изменения, включая новые фонари и бампер.
Интерьер
Внутри Sorento получил новый 12,3-дюймовый цифровой приборный кластер и 12,3-дюймовый сенсорный экран информационно-развлекательной системы. Также были добавлены новые функции, такие как беспроводная зарядка для смартфонов и система голосового управления второго поколения.
Силовые агрегаты
В Европе обновленный Sorento будет предлагаться с двумя гибридными силовыми агрегатами. Первый – это 1,6-литровый бензиновый двигатель, работающий в паре с электродвигателем, мощностью 226 лошадиных сил. Второй – это 2,2-литровый дизельный двигатель, работающий в паре с электродвигателем, мощность 261 лошадиная сила.
Обновленный Kia Sorento поступит в продажу в Европе во второй половине 2024 года. Цены пока не объявлены.
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Фото: Kia
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Отзывы о Kia Sorento (2)
Хорош!
Этот автомобиль не для России, злектрозарядок у нас нет, а дизель у нас, мягко говоря, плохой, да и под налог у нас это чудо не пройдёт
Написал всё выше