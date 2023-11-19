Тягач, который крепко поссорил поклонников легендарной марки (видео)

На видео показали редчайший капотный грузовик DAF XT 105.460

В 2011 году у магистрального тягача DAF XF-105 неожиданно появилась... капотная версия! Модификация с индексом DAF XT 105.460 была создана компанией De Burgh из города Эйндховен в Нидерландах – по заказу транспортной компании Jansen Transport, отмечавшей 40-летие и питавшей любовь к старым капотникам DAF NTT и NAT.

Да-да, к официальной продукции DAF машина отношения не имела, но резонанс произвела знатный – тем более, что постройку двух таких тягачей (а именно столько всего их и было в итоге выпущено) держали в строжайшем секрете.

После появления DAF XT лагерь почитателей грузовиков нидерландской марки раскололся надвое. Одни утверждали, что задумка просто гениальная и служит остроумной отсылкой к наследию в виде тех же DAF NTT и NAT. Вторые же нещадно критиковали инициативу De Burgh.

Их можно понять: дизайн кабины выглядел слегка устаревшим, решетка радиатора – аляповатой, а выхлопная труба выбрасывала газы прямо под дверь водителя... Впрочем, претензий на серийное производство у этого милого монстра никогда и не было. А как яркий штучный продукт он весьма удался.

Вообще же в истории DAF было немало по-настоящему ярких машин. Смотрим!

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Источник: Гора автофактов

Фото: Youtube