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Сколько стоит владеть машиной в разных регионах РФ?
Сколько стоит владеть машиной в разных регионах РФ?
НАПИ: дешевле всего содержание машины обходится...

Сколько стоит владеть машиной в разных регионах РФ?

НАПИ: дешевле всего содержание машины обходится в Татарстане

Специалисты посчитали расходы владельца автомобиля Лада Гранта за пять лет в разных регионах России. В расчет, помимо цены самого автомобиля (новый, 2023 года выпуска), принимались траты на техобслуживание, заправку, бюджетные зимние шины, ОСАГО и каско.

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Учитывалась модификация Гранты: мотор 90 л.с., механическая коробка передач. Предполагалось, что водитель в течение пяти лет проедет на этой машине 75 тысяч километров, то есть по 15 тысяч километров в год.

Таким образом были просчитаны траты автовладельца в пяти регионах России: Москва, Краснодарский край, Республика Татарстан, Хабаровский край и Мурманская область. И выяснилось, что в рейтинге «дороговизны» Москва в данном случае отнюдь не на первом месте. Дороже всего владеть машиной в Хабаровском крае – там километр пробега обойдется в 13,54 рубля.

Расходы на содержание Гранты в пяти регионах РФ
Расходы на содержание Гранты в пяти регионах РФ

Далее в порядке уменьшения расходов следует Мурманская область, а Москва – лишь на третьем месте. Наиболее щадящим для кошелька владельца оказывается эксплуатация машины в Краснодарском крае (12,35 рубля за километр) и в Татарстане, где каждый километр пробега обходится всего в 11,60 рублей.

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Источник: НАПИ

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За РулемИннокентий Кишкурно
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Отзывы о LADA Granta (20)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
LADA Granta  2014
/ срок владения: более 5 лет

Достоинства:

Лично для меня комфортнее соляриса, ауди А4, лансера 10, киа рио, весты. Это то с чем сравнивал.

Недостатки:

Неправильно спроектирована установка ручника, а сейчас добавилась еще и цена

Комментарий:

Своих доработок немного: круиз-контроль, правильные светодиоды (лучше один раз заплатить до 500 руб и забыть(Китай, но правильный)) во все фонари, кроме головного света и ПТФ. Задний ход - светодиодная Н4. Головной свет и ПТФ - только Hella. Передние тормозные колодки ATE...

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