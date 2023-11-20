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На автомобили Kaiyi и BAIC предлагают новые условия кредитования

Банк «Открытие» предоставляет кредит на автомобили Kaiyi и BAIC со ставкой от 10,5%

Банк «Открытие» изменил свою программу финансирования при приобретении автомобилей Kaiyi и BAIC, добавив в нее новые возможности. Теперь клиенты могут воспользоваться обновленными условиями автокредитования на эти китайские марки, которые производит завод «Автотор» в Калининграде. Банк предоставляет финансирование на покупку таких автомобилей со ставкой от 10,5%.

В рамках залогового кредитования на новые автомобили Kaiyi и BAIC клиенты могут рассчитывать на финансирование до 8 млн рублей, сроком до семи лет, а также без первоначального взноса. Стоимость ТС при этом не ограничена.

Названы факторы для роста авторынка

Базовые процентные ставки варьируются от 16,5% до 19% и зависят от суммы первоначального взноса и выбранного срока кредитования. Клиенты могут получить скидку до 6% при подключении сервисной услуги «Ставка автомобилиста», что позволяет минимальной ставке программы снизиться до 10,5% годовых в рублях.

Совершение сделки теперь может занять всего несколько часов с момента обращения, что делает процесс удобным для клиента. Кроме того, можно включить стоимость страховых и сервисных услуг в общую сумму кредита, что становится дополнительным преимуществом этой программы.

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