А вы любили аттракцион «автодром» в детстве? Создана его дорожная версия

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Гигантская копия машинки из парка развлечений колесит по дорогам Пенсильвании

Энтузиаст Дэн Григоркофф решил воплотить свою мечту и создал гигантскую копию бамперной машинки из парка аттракционов.


Вдохновившись моделью 1953 года, которую он обнаружил в парке развлечений в Элисбурге, он решил воссоздать эту машинку в гораздо больших масштабах.

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Результатом его творчества стала машина длиной почти 4 метра, шириной 2133 мм и высотой 1676 мм, что вдвое больше оригинальной модели. Он провел несколько часов в парке развлечений, изучая бамперные машинки и снимая замеры, а затем вернулся домой, чтобы приступить к созданию своего проекта.

Григоркофф использовал пенопласт и стекловолокно для воссоздания кузова машины. Двигатель он позаимствовал у Chevrolet Aveo, однако решил переместить его назад.


Спереди были установлены колеса от мотоцикла, что не только обеспечило машине удивительно малый радиус поворота, но и привело к тому, что она стала трехколесным транспортным средством с точки зрения законодательства штата.

Интересно отметить, что Дэн получил разрешение на перемещение своего уникального автомобиля по дорогам общего пользования в Пенсильвании.

Источник: Carscoops

Фото: Youtube

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За РулемЛежнин Роман
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