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Популярный китайский кроссовер разбили на краш-тесте: результат удивил!

Кроссовер Changan Shenlan S7 получил максимальные пять звёзд в краш-тесте C-NCAP

Независимая организация C-NCAP провела краш-тест китайского кроссовера Changan Shenlan S7.

Changan Shenlan S7
Changan Shenlan S7

В краш-тесте кроссовер получил максимальные пять звёзд безопасности. Эксперты оценили защиту водителя и пассажиров в 91,26%, а пешеходов — в 69,35%. Системы помощи автомобилисту, обеспечивающие безопасное вождение, получили 92,51%.

Changan Shenlan S7
Changan Shenlan S7
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При фронтальном ударе с деформируемым барьером автомобиль показал хорошие результаты. Однако у водителя могла бы быть травмирована грудь. Для пешеходов главную опасность представляют область стекла автомобиля, капот и боковые стойки.

В целом, результаты краш-тестов C-NCAP показывают, что кроссовер Changan Shenlan S7 является безопасным автомобилем.

Changan Shenlan S7
Changan Shenlan S7

Гибридный кроссовер имеет запас хода до 160 км. Общая мощность автомобиля составляет 333 л. с., из которых 238 л. с. выдает электромотор, а оставшиеся 95 л. с. 1,5-литровый бензиновый мотор, который выступает в роли генератора

В России автомобиль продают по цене от 3,5 млн рублей.

Источник: Autonews

Фото: dongchedi.com

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За РулемЛежнин Роман
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