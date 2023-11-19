Появились новые подробности о помолодевшем Land Cruiser 70
Toyota Land Cruiser 70 обладает легендарной и славной историей, он уже более 50 лет покоряет самые труднопроходимые дороги мира. Неудивительно, что японцы решили выпустить современную интерпретацию легенды.
Новый Land Cruiser 70 сохранил свой классический облик, но обзавелся некоторыми модернизированными деталями. Так, передний бампер теперь полностью независимый, что облегчает его ремонт и замену. Светотехника полностью светодиодная.
Габариты нового Land Cruiser 70 составляют 4890 х 1870 х 1920 мм, колесная база — 2730 мм. Угол въезда составляет 33°, съезда — 26°. Минимальная дистанция разворота невелика — 6,3 м. Подвеска нового Land Cruiser 70 по-прежнему основана на проверенной схеме с пружинами спереди и рессорами сзади.
Новый Land Cruiser 70 оснащается новым четырехцилиндровым дизельным двигателем 1GD-FTV объемом 2,8 л. Мощность двигателя составляет 204 л. с., а крутящий момент — 500 Н∙м. Двигатель работает в паре с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач.
Полный привод реализован по схеме part-time, он дополнен блокировками переднего и заднего дифференциалов.
Также есть системы помощи старта в гору и спуска с горы, система стабилизации и активный трэкшн-контроль.
В Японии новый Land Cruiser 70 будет стоить от 4,5 миллионов иен (около 3,4 миллиона рублей).
Источник, фото: BestCarWeb
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Отзывы о Toyota Land Cruiser (7)
За 8 лет эксплуатации заменил правый парктроник в этом году, ну и расходники, конечно.
НЕТ
В семье есть GLS 350D 4-MATIC 2018г, и TLC200 2011г, так что сравнить можно, ребята , крузак это ВАУ, GLS тоже вау , но для девочек по городу. Ранее эксплуатировал TLC80, TLC100, TLK150, Паджеро4,LEXUS RX 300. Ждем TLC 300!