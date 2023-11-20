Автоэксперты указали на причины проблем с китайскими автомобилями в России

Эксперты объяснили, почему китайские машины могут надолго «зависнуть» в сервисе

На фоне стремительного роста числа автомобилей из Китая россияне сталкиваются с проблемой отсутствия системы сервисного обслуживания. Таким мнением с изданием Октагон.Медиа поделились эксперты автоотрасли.

С учетом уже присутствующих на рынке РФ автомобильных брендов из КНР, общее число марок китайских автомобилей скоро достигнет 41. Китайские производители буквально завалили рынок России своей продукцией, но при этом никто не дает гарантий беспроблемной езды.

Дело в том, что на текущий момент у автосалонов нет каталогов запчастей, на поставку необходимых комплектующих уходит время, к тому же есть узлы, которые в принципе не поддаются ремонту, объясняет основатель и руководитель одного из техцентров Михаил Пальмов.

«Деталей нет, их трудно заказать. Если закажешь, будут поставлять очень долго, и с большой долей вероятности придет не то, что нужно. Мало кто из владельцев это понимает. Люди устраивают скандалы, потому что не хотят на несколько месяцев оставаться без машины», – объясняет собеседник издания.

По словам председателя правления ассоциации «Межрегионавтотранс» Сергея Храпача, ключевым моментом в этой ситуации является отсутствие унификации комплектующих.

«В Китае отсутствует внутриотраслевой ГОСТ. Например, глушитель на вашем автомобиле производил один завод. Через год глушитель требует замены, но за это время производитель узла изменился, его выпускает другое предприятие, и он уже не подходит к вашей машине», — отмечает эксперт.

Это очень большая и массовая проблема, из-за которой машина на длительный срок может «зависнуть» в сервисе. И проблема будет только усугубляться. Есть определенный риск, как с китайскими смартфонами, которые после нескольких лет использования выбрасывают из-за невозможности починить, резюмировал Храпач.

Для справки: экспорт легковых автомобилей из Китая в Россию в первом полугодии 2023 года составил 4,6 млрд долларов, это в 6,4 раза выше показателя за аналогичный период прошлого года (согласно данным Главного таможенного управления КНР).

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Источник: Octagon.media