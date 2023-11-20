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В декабре на рынке России стартуют продажи рестайлингового кроссовера Exeed VX

Новый Exeed VX с 8-ступенчатым автоматом появится в РФ по цене от 7 млн рублей

Китайский производитель Exeed уже в декабре текущего года привезет на российский рынок модернизированный паркетник VX. Эту информацию официально подтвердил Autonews.ru представитель бренда.

По словам источника, близкого к компании, стоимость новинки будет варьироваться от 6,9 до 7,5 млн рублей. Другими словами, модель будет на 1,5 млн рублей дороже дорестайлингового кроссовера.

Exeed VX
Exeed VX
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Ключевым обновлением машины стал восьмиступенчатый автомат от японской фирмы Aisin. Предыдущая версия кроссовера доступна на рынке РФ с роботизированной коробкой передач 7DCT 300 с двумя сцеплениями. У обеих версий полный привод с муфтой BorgWarner.

В салоне VX после модернизации шесть посадочных мест, большой дисплей на всю приборную панель, вместо рычага переключения коробки передач – небольшой джойстик, а также новые дверные карты и видеокамера для распознавания водителя. Из внешних изменений: у кроссовера новая решетка радиатора с хромированными горизонтальными ламелями и другие бамперы.

Дорестайлинговый VX доступен сегодня на рынке РФ от 5,3 млн рублей, машина представлена с бензиновым двигателем TGDI объемом 2,0 л мощностью 249 л. с. До первой «сотни» Exeed VX разгоняется за 8,5 секунды, а максимальная скорость кроссовера ограничена отметкой в 195 км/ч.

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Источник: Autonews.ru

Фото: Exeed

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За РулемСветлана Тарасенко
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Отзывы о Exeed VX (1)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Exeed VX  2017
/ срок владения: до 6 месяцев

Комментарий:

В VX модели инженеры EXEED наконец поставили самые современные и удобные сиденья. Длинные, широкие и очень комфортные. Вам будет удобно передвигаться в данной машине даже длительное время, не зависимо от роста, веса и особенностей построения тела.

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