В декабре на рынке России стартуют продажи рестайлингового кроссовера Exeed VX

Новый Exeed VX с 8-ступенчатым автоматом появится в РФ по цене от 7 млн рублей

Китайский производитель Exeed уже в декабре текущего года привезет на российский рынок модернизированный паркетник VX. Эту информацию официально подтвердил Autonews.ru представитель бренда.

По словам источника, близкого к компании, стоимость новинки будет варьироваться от 6,9 до 7,5 млн рублей. Другими словами, модель будет на 1,5 млн рублей дороже дорестайлингового кроссовера.

Exeed VX

Ключевым обновлением машины стал восьмиступенчатый автомат от японской фирмы Aisin. Предыдущая версия кроссовера доступна на рынке РФ с роботизированной коробкой передач 7DCT 300 с двумя сцеплениями. У обеих версий полный привод с муфтой BorgWarner.

В салоне VX после модернизации шесть посадочных мест, большой дисплей на всю приборную панель, вместо рычага переключения коробки передач – небольшой джойстик, а также новые дверные карты и видеокамера для распознавания водителя. Из внешних изменений: у кроссовера новая решетка радиатора с хромированными горизонтальными ламелями и другие бамперы.

Дорестайлинговый VX доступен сегодня на рынке РФ от 5,3 млн рублей, машина представлена с бензиновым двигателем TGDI объемом 2,0 л мощностью 249 л. с. До первой «сотни» Exeed VX разгоняется за 8,5 секунды, а максимальная скорость кроссовера ограничена отметкой в 195 км/ч.

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Источник: Autonews.ru

Фото: Exeed