Арестованные за долги автомобили продаются в Башкирии с большим дисконтом

Mercedes-Benz E-класса уйдет с молотка в Башкирии по цене от 1 млн рублей

В Башкирии на торги выставлены автомобили должников, в числе лотов с привлекательными стартовыми ценами не только отечественные автомобили, но и модели иностранных брендов.

В частности, начальная цена Lada Granta 2014 года выпуска составляет 130,2 тысячи рублей. Есть нюансы: у машины отсутствуют паспорт, ключи, а также повреждены правое и левое крылья, крыша, передний и задний бамперы.

Начальная цена Opel Zafira 2007 года выпуска — от 245,1 тысячи рублей. Автомобиль без повреждений, но у него также отсутствуют паспорт и ключи. Chery IndiS 2012 года выпуска выставлен на торги по цене от 289,8 тысячи рублей. Эта машина тоже и без ключа, и без паспорта.

Остальные модели, выставленные на торги, это Lada XRAY (320,4 тысячи рублей), Volkswagen Polo (582,5 тысячи рублей) Lada Largus (656,1 тысячи рублей), Mitsubishi Lancer (687,8 тысячи рублей). Также на торги выставлены Lada Vesta и Mercedes-Benz E-класса — их цена 800 тысяч рублей и 1 млн рублей соответственно.

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: ufa.aif.ru

Фото: Depositphotos