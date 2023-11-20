#
Как сэкономить?Бренд годаШиныВыходные/отпускКитайские автоIQ-тестС пробегомАвтоюристПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортСделано в РФПДД-задачкиСССРОСАГОНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
На «Москвиче» держат в секрете информацию о комплектации модели выпуска 2024 года
На «Москвиче» держат в секрете информацию о комплектации модели выпуска 2024 года
У Москвича 6 появится самая защищенная версия с...
Россиянам, владеющим недвижимостью в Финляндии, грозит потеря собственности
Россиянам, владеющим недвижимостью в Финляндии, грозит потеря собственности
Финляндия намерена закрыть все КПП на границе с...
Села АКБ? Вот верный способ завести мотор!
Села АКБ? Вот верный способ завести мотор!
Эксперт «За рулем» рассказал о различиях между...

Забудьте о ржавчине — у этих авто первые признаки коррозии появляются спустя 13 лет

Автоэксперт перечислил марки машин из Китая, почти не подверженных коррозии

Некоторые модели китайских производителей практически не подвергаются коррозии. Об этом «Российской газете» рассказал руководитель дилерского направления автомобильного маркетплейса Fresh Евгений Житнухин.

«Из новых автомобилей, доступных на российском авторынке, наименее подвержены возникновению коррозии такие модели, как Chery Tiggo 7, Chery Tiggo 4, Haval Jolion и Geely Atlas», — перечислил собеседник издания.
Эксперты «За рулем» распилили 9 самых дешевых АКБ — выбирали лучшую!

Большой тест китайских кроссоверов 4х4: чей полный привод лучше?

По отзывам владельцев автомобилей Geely Atlas, днище этих автомобилей обработано плотным слоем заводского антикоррозийного покрытия. А кузов Haval Jolion подвергся обработке гальванической оцинковкой разными методами. Благодаря этому первые признаки ржавчины у автомобиля могут появиться не раньше чем через 13 лет, объяснил Житнухин.

Если говорить о подержанных машинах, то коррозии редко подвергаются внедорожники Audi Q5 и BMW X5, Volkswagen Passat, Opel Insignia 2008–2017 годов производства. Среди марок японских производителей наиболее устойчивыми к ржавчине являются Toyota Corolla, Mazda 3, Mitsubishi ASX, подытожил Житнухин.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: rg.ru

Премия потребительского доверия стартовала...

Бренд года «За рулем» 2023

Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.

Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

Дзен Новости
За РулемСветлана Тарасенко
Фото:За Рулем«За рулем»
Фото:За Рулем«За рулем»
Поделиться:
Оцените материал:
0