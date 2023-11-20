Забудьте о ржавчине — у этих авто первые признаки коррозии появляются спустя 13 лет

Автоэксперт перечислил марки машин из Китая, почти не подверженных коррозии

Некоторые модели китайских производителей практически не подвергаются коррозии. Об этом «Российской газете» рассказал руководитель дилерского направления автомобильного маркетплейса Fresh Евгений Житнухин.

«Из новых автомобилей, доступных на российском авторынке, наименее подвержены возникновению коррозии такие модели, как Chery Tiggo 7, Chery Tiggo 4, Haval Jolion и Geely Atlas», — перечислил собеседник издания.

По отзывам владельцев автомобилей Geely Atlas, днище этих автомобилей обработано плотным слоем заводского антикоррозийного покрытия. А кузов Haval Jolion подвергся обработке гальванической оцинковкой разными методами. Благодаря этому первые признаки ржавчины у автомобиля могут появиться не раньше чем через 13 лет, объяснил Житнухин.

Если говорить о подержанных машинах, то коррозии редко подвергаются внедорожники Audi Q5 и BMW X5, Volkswagen Passat, Opel Insignia 2008–2017 годов производства. Среди марок японских производителей наиболее устойчивыми к ржавчине являются Toyota Corolla, Mazda 3, Mitsubishi ASX, подытожил Житнухин.

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Источник: rg.ru