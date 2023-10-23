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Кузов без ржавчины, надежные мотор и подвеска: кроссовер за 1,5 млн рублей

Эксперт «За рулем» назвал Renault Duster с пробегом самым практичным выбором

При общем росте продаж авто с пробегом (на 24%) цены на них тоже растут, причем лавинообразно – на 39% за год и на 5% только в сентябре. Дороговизна заставляет более внимательно искать отдельные модели и даже модификации. Можно ли за вменяемые деньги (допустим, до 1,5 млн рублей) найти 5-6-летний кроссовер с пробегом около «сотни» и в нормальном состоянии?

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На этот вопрос отвечает эксперт «За рулем» Сергей Зиновьев, и самый очевидный ответ – это, конечно Renault Duster.

— Цена: от 1,0 млн рублей. Есть и дешевле, но после такси с пробегом 400 тысяч км. Полный и передний привод почти по одной цене. Версия 2.0 с гидроавтоматом значительно дороже – либо столько же, но пробег под 200 тысяч км.

Был и остается самым практичным выбором для тех, кто не нуждается в обилии модной электроники. Среди двигателей провальных нет. Все они с мелкими заморочками, зато с большим ресурсом.

Подвеска изумительная по балансу энергоемкости и управляемости. Кузов достойно сопротивляется коррозии. Можно ли считать недостатками простецкое оснащение и репутацию модели как «совсем бюджетной»? Зависит от индивидуальных предпочтений.

Эксперт уточняет, что за те же 1,1-1,2 млн доступен клон Дастера Nissan Terrano, а также соплатформенный Renault Kaptur, но в его случае возможны отличия по трансмиссии.

Renault Duster
Renault Duster

Подробно об этом, а также о других неплохих вариантах кроссовера с пробегом за 1,5 млн рублей – в нашем материале!

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

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Дзен Новости
За РулемИннокентий Кишкурно
Фото:За Рулем
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Отзывы о Renault Duster (25)

— Хороший автомобиль, советую брать.
Renault Duster  2014
/ срок владения: более 5 лет

Достоинства:

Высокая остаточная стоимость, продал в 2021 г. за цену по которой покупал в 2014 году.

Недостатки:

неудачное расположение Медиа системы, поэтому неудобно ей управлять в движении. Большой расход топлива при 2.0 л. и 4х4.

Комментарий:

Хотел брать новый Дастер-2, но из-за такого роста цен на него я пересел на Сандеро Степвей, экономичнее и соответствует моему бюджету

+10