На «Москвиче» держат в секрете информацию о комплектации модели выпуска 2024 года

У Москвича 6 появится самая защищенная версия с шестью подушками безопасности

Отечественный автопроизводитель «Москвич» в 2024 году наладит выпуск новой модели, одной из опций в которой заявлено шесть подушек безопасности. В комментарии «Российской газете» представители завода уточнили, что это будет топовая версия автомобиля.

На текущий момент у лифтбека Москвич 6 две версии – «Комфорт» и «Бизнес», новая версия «Техно» обеспечит наибольшую безопасность и водителю, и пассажирам. Напомним, в списке оснащений базовой комплектации Москвича 6 значатся светодиодная оптика, легкосплавные диски R17, приборная панель с экраном диагональю 3,5 дюйма и центральный 10,4-дюймовый мультимедийный монитор. Посредством Apple CarPlay и Android Auto к монитору можно подключить смартфон.

Москвич 6 оборудован круиз-контролем, креплениями детских автокресел ISOFIX, системой бесключевого доступа и дистанционного запуска двигателя, есть контроль давления в шинах, камера заднего вида, а также датчики парковки. Салон автомобиля обит кожей, есть кондиционер и функция подогрева передних сидений.

Отечественный Москвич 6 — это автомобиль С-класса, под капотом которого установлен бензиновый мотор объемом 1,5 л и мощностью 136 л.с. в связке с вариатором. Можно приобрести версию с двигателем мощностью на 174 л.с., она работает в паре с «роботом». Цена модели в базовой комплектации составляет 2,626 млн рублей, за версию повыше придется выложить уже 2,976 млн рублей.

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Источник: rg.ru