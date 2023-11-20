Еще один китайский автопроизводитель выходит на российский рынок

В ноябре на рынке России дебютирует китайский внедорожник Paladin

Китайский автопроизводитель Sinomach Automobile начнет продажи легковых автомобилей на российском рынке. Об этом «Газете.Ru» рассказали представители компании в РФ.

По словам источника издания, первым на российском рынке появится внедорожник Paladin. Его премьера состоится уже в ноябре текущего года, но на текущем этапе нет никакой подробной информации о технических характеристиках автомобиля.

Sinomach — это китайский государственный конгломерат, специализирующийся на производстве дорожно-строительной и сельскохозяйственной техники, коммерческих автомобилей, станков и различного промышленного оборудования.

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Источник: gazeta.ru