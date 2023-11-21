Три очень важные вещи, которые вы (почти наверняка!) забыли положить в багажник

В зимний набор водителя стоит включить лопату, фонарик и телогрейку

Эксперты «За рулем» Алексей Ревин и Михаил Колодочкин собрали в один большой список все, что должно лежать в вашем багажнике в зимнее время. Если вам кажется, что вы и сами давно все предусмотрели, взгляните всего на три вещи из этого списка и спросите себя еще раз: готовы ли вы к зиме?

Лопата . Последствия ночного снегопада хорошо известны, а проезжающая мимо уборочная техника организует возле вашей машины «защитный» бруствер;

. Последствия ночного снегопада хорошо известны, а проезжающая мимо уборочная техника организует возле вашей машины «защитный» бруствер; Фонарик . Не спешите говорить про встроенный свет в смартфоне – вполне вероятно, что в ранних зимних сумерках вы будете искать именно его;

. Не спешите говорить про встроенный свет в смартфоне – вполне вероятно, что в ранних зимних сумерках вы будете искать именно его; Телогрейка . Или любая вещь, достаточно теплая для согревания в условиях сломавшегося вдалеке от цивилизации мотора.

Что ж, пора взглянуть на все полезные для зимней езды вещи в багажнике!