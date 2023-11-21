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Hyundai Tucson 2025 дебютирует с обновленной «внешкой» и свежим интерьером

Рестайлинговый Hyundai Tucson выйдет на рынок Европы в 2025 году

Пока компания не раскрывает всей информации о кроссовере Hyundai Tucson, но можно отметить, что он получил легко узнаваемый дизайн «Параметрической динамики». Несмотря на знакомый облик, у кроссовера новая решетка и модернизированные фары Parametric Jewel.

Изменения коснулись и нижней части – с модифицированным бампером и имитацией защитной пластины. Сзади защитная пластина интегрирована в форму бампера и увеличена горизонтально, за счет этого автомобиль выглядит мощнее и шире.

В салоне мы видим новый интерьер с минималистичным трехспицевым рулевым колесом. Передняя панель включает 12,3-дюймовую цифровую «приборку» и такой же по размеру экран информационно-развлекательной системы.

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Воздуховоды перенесены ниже, а на центральной консоли располагаются беспроводное зарядное устройство для смартфона и два подстаканника.

Больше деталей о Tucson мы узнаем в ближайшие недели, известно лишь, что в корейской версии модели предлагают два новых цвета – матовый зеленый и красный металлик.

Производитель также заявил о появлении нового триколорного интерьера с оттенками зеленого, черного и серого. Также обещают модернизировать двигатели.

Tucson обновят впервые за четыре года – четвертое поколение кроссовера было представлено в сентябре 2020 года.

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Источник, фото: carscoops.com

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За РулемАлексеева Елена
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