Hyundai Tucson 2025 дебютирует с обновленной «внешкой» и свежим интерьером
Пока компания не раскрывает всей информации о кроссовере Hyundai Tucson, но можно отметить, что он получил легко узнаваемый дизайн «Параметрической динамики». Несмотря на знакомый облик, у кроссовера новая решетка и модернизированные фары Parametric Jewel.
Изменения коснулись и нижней части – с модифицированным бампером и имитацией защитной пластины. Сзади защитная пластина интегрирована в форму бампера и увеличена горизонтально, за счет этого автомобиль выглядит мощнее и шире.
В салоне мы видим новый интерьер с минималистичным трехспицевым рулевым колесом. Передняя панель включает 12,3-дюймовую цифровую «приборку» и такой же по размеру экран информационно-развлекательной системы.
Воздуховоды перенесены ниже, а на центральной консоли располагаются беспроводное зарядное устройство для смартфона и два подстаканника.
Больше деталей о Tucson мы узнаем в ближайшие недели, известно лишь, что в корейской версии модели предлагают два новых цвета – матовый зеленый и красный металлик.
Производитель также заявил о появлении нового триколорного интерьера с оттенками зеленого, черного и серого. Также обещают модернизировать двигатели.
Tucson обновят впервые за четыре года – четвертое поколение кроссовера было представлено в сентябре 2020 года.
- «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube
Источник, фото: carscoops.com
Бренд года «За рулем» 2023
Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.
Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.
Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!Дзен Новости