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Параллельный импорт автомобилей: нам объяснили, почему его рано сворачивать
Параллельный импорт автомобилей: нам объяснили, почему его рано сворачивать
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Параллельный импорт автомобилей: нам объяснили, почему его рано сворачивать

Максим Кадаков: параимпорт не мешает развиваться легальному рынку

На авторынке заговорили о том, что дилеры закрывают направление параллельного импорта автомобилей, потому что такими машинами стало невыгодно торговать. На самом деле не совсем, скорее ритейлеры сворачивают это направление до «точечных» поставок под заказ.

Тем не менее, аргументы приводят такие: «параллельные» машины стали слишком дорогими, на них нет гарантии, сложно подобрать запчасти, да и теперь уже можно найти вполне официальную альтернативу.

Появилось ощущение, что этот инструмент (параимпорт) был важен на первом этапе, а теперь свое отыграл и даже может мешать развитию легального авторынка. Так нужно ли оставлять покупателям выбор?

Мнение эксперта

Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем»:

- Я считаю, что параимпорт не может мешать развиваться легальному авторынку. Это возможность для покупателей приобрести то, что не предлагается официально. Или купить модель, которая хотя и предлагается официально, но в иной комплектации или с другим мотором.

Нам, конечно, говорят, что параллельно привозят машины без гарантии, без запчастей, но дело в том, что покупатели делают осознанный выбор. Да, без гарантии, но, во-первых, гарантия может быть альтернативной – от дилера или страховой компании, а во-вторых, и при официальных продажах с запчастями сейчас не все слава богу, люди прекрасно понимают, что проблемы есть везде. Вот только «параллельную» машину можно купить дешевле на полмиллиона, а то и на миллион.

Если удастся сэкономить миллион, то можно легко пожертвовать гарантией. А поскольку рынок до сих пор не насыщен, я считаю, слишком рано стали прикрывать параллельный импорт.

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Цель понятна, но все же людям надо дать возможность купить то, что они хотят. Понятно, что параллельный импорт не закрыт, что никто не запрещает ввозить автомобили, но это становится все труднее, потому что менее привлекательно по деньгам.

Идет давление. Например, появились странные сообщения, что дилеры никак не могут распродать складские запасы Киа и Хендэ, типа, покупатели переключились на китайские машины. Но это ерунда: если сейчас зайти в дилерские центры Киа и Хендэ, мы увидим, что там машины продаются, в основном, свежие, ввезенные в 2023 году, произведенные, как правило, в Китае. То есть не сказать, что они разлетаются, но потихоньку продаются.

Так что я не согласен с мнением, что параллельный ввоз надо сворачивать из-за того, что он как-то влияет или мешает развиваться легальному авторынку.

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За РулемАлексеева Елена
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