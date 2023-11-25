Вы не поверите, но это ЗИЛ! Зачем он был нужен? (видео)

Опубликован документальный фильм о неизвестном автомобиле ЗИЛ САК

Большинству Завод имени Лихачева известен по ЗИЛ-130, и мало кто уже помнит, что вообще-то предприятие (а точнее, входившее в его состав легендарное СКБ ЗИЛ) разрабатывало и производило уникальные машины. Они были незаменимы в самых разных уголках страны и на самых различных работах.

Пожалуй, один из самых ярких примеров – это ЗИЛ САК. Расшифровывалась аббревиатура как «средство аэродромного контроля», и внешний вид машины был определен именно этим нетривиальным обозначением.

Дело в том, что требования к такому транспорту были весьма специфичными. По сути, САК тестировал все системы самолета перед полетом. И, с одной стороны, для запуска бортового электрооборудования был нужен мощный генератор и соответствующий ему ДВС, а с другой – нужно было строжайше исключить все вибрации.

Поэтому 180-сильный ЗИЛ-375Я с генератором ГЭТ-120 на 120 кВТ поставили на двухосный прицеп, а саму машину в движение приводили уже электричеством. И тоже нестандартно: два мотор-колеса с двигателями ДТ-14 вращали задние колеса через планетарные редукторы. От традиционного привода отказались, чтобы получить максимально низкий пол, да и подвески у машины не было вовсе.

На этом особенности машины не заканчиваются, а только начинаются! Смотрим!

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Источник: Гора Автофактов