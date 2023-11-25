Вы не поверите, но это ЗИЛ! Зачем он был нужен? (видео)
Большинству Завод имени Лихачева известен по ЗИЛ-130, и мало кто уже помнит, что вообще-то предприятие (а точнее, входившее в его состав легендарное СКБ ЗИЛ) разрабатывало и производило уникальные машины. Они были незаменимы в самых разных уголках страны и на самых различных работах.
Пожалуй, один из самых ярких примеров – это ЗИЛ САК. Расшифровывалась аббревиатура как «средство аэродромного контроля», и внешний вид машины был определен именно этим нетривиальным обозначением.
Дело в том, что требования к такому транспорту были весьма специфичными. По сути, САК тестировал все системы самолета перед полетом. И, с одной стороны, для запуска бортового электрооборудования был нужен мощный генератор и соответствующий ему ДВС, а с другой – нужно было строжайше исключить все вибрации.
Поэтому 180-сильный ЗИЛ-375Я с генератором ГЭТ-120 на 120 кВТ поставили на двухосный прицеп, а саму машину в движение приводили уже электричеством. И тоже нестандартно: два мотор-колеса с двигателями ДТ-14 вращали задние колеса через планетарные редукторы. От традиционного привода отказались, чтобы получить максимально низкий пол, да и подвески у машины не было вовсе.
На этом особенности машины не заканчиваются, а только начинаются! Смотрим!
- «За рулем» можно читать в Одноклассниках
Источник: Гора Автофактов
Бренд года «За рулем» 2023
Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.
Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.
Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!Дзен Новости