Названа дата начала продаж новой Sonata

Предзаказы на новый Hyundai Sonata начнутся в январе 2024

Новое поколение Hyundai Sonata и Sonata N Line можно будет заказать в январе 2024 года, а первые автомобили будут направлены покупателям в марте 2024 года.

Новое поколение Hyundai Sonata 2024

В Россию новые Сонаты будут поставляться из Китая. Автомобили для этого рынка не будут отличаться от версий для других мировых рынков. Дизайн, оснащение, моторы – все идентично, включая возможность оснащения системой полного привода.

Новое поколение Hyundai Sonata 2024

Например, в салоне установлены два 12,3-дюймовых экрана, которые сливаются в один, рулевое колесо с тремя спицами, широкая полоска воздуховодов климатической системы.

Также автомобили оснащены большим люком в крыше, аудиосистемой BOSE с 12 динамиками и множеством электрорегулировок водительского сиденья.

Согласно сообщениям компании, новая Соната оснащена турбодвигателями 1.5Т и 2.0Т. Первый имеет мощность 170 л.с., а второй — 250 л.с.

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Фото: Autohome.com.cn