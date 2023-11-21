Эмбарго на бензин отменили, и цены пошли вверх
После отмены эмбарго на экспорт бензина цены на него вновь начали расти, следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи. Это произошло после двухмесячного периода запрета, который был отменен 17 ноября. Так, биржевая стоимость бензина марок «Регуляр-92» и «Премиум-95» в Европейской части России по итогам торгов в понедельник увеличилась на 1,5-1,7%. Специалисты связывают рост цен, в основном, с психологическими факторами, учитывая, что предложение остается высоким.
Так, покупатели опасаются, что после отмены экспортных ограничений товар поедет за границу, а цены снова вырастут, поэтому и наращивают закупку бензинов. В целом, наблюдающийся рост цен будет носить кратковременный характер, полагают специалисты.
Впрочем, хотя Минэнерго 17 ноября объявило о прекращении эмбарго, пока нормативных актов на этот счет не опубликовано.
Запрет на экспорт бензина действовал почти два месяца, его целью было снизить оптовые цены и устранить дефицит на внутреннем рынке.
Важно отметить, что запрет на экспорт дизтоплива по железной дороге пока остается в силе из-за проблем с нехваткой зимнего дизельного топлива. Предполагается, что полная отмена этого эмбарго произойдет в апреле-мае, так как вслед за зимой стартует весенняя посевная кампания. Кроме того, потребление топлива растет из-за потребностей армии и логистики в новых регионах.
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Источник: «Коммерсант»
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