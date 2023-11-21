#
Как сэкономить?Бренд годаШиныВыходные/отпускКитайские автоIQ-тестС пробегомАвтоюристПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортСделано в РФПДД-задачкиСССРОСАГОНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Коллекционерам не рекомендуют покупать легенду СССР — ГАЗ-21 именно из-за этого
Коллекционерам не рекомендуют покупать легенду СССР — ГАЗ-21 именно из-за этого
Назван недостаток ГАЗ-21, из-за которого можно...
Tesla Cybertruck
Tesla Cybertruck на таможне оформят, как грузовик — рассказываем обо всех ограничениях
Эксперты назвали цену Tesla Cybertruck и...
Toyota Yaris Cross 2024
Toyota показала новый компактный кроссовер
Представлен новый кроссовер Toyota Yaris Cross...

Эмбарго на бензин отменили, и цены пошли вверх

Рост цен на топливо после отмены эмбарго связывают с «психологическим фактором»

После отмены эмбарго на экспорт бензина цены на него вновь начали расти, следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи. Это произошло после двухмесячного периода запрета, который был отменен 17 ноября. Так, биржевая стоимость бензина марок «Регуляр-92» и «Премиум-95» в Европейской части России по итогам торгов в понедельник увеличилась на 1,5-1,7%. Специалисты связывают рост цен, в основном, с психологическими факторами, учитывая, что предложение остается высоким.

Эксперты «За рулем» распилили 9 самых дешевых АКБ — выбирали лучшую!

Правительство ввело новые меры для удержания цен на топливо

Так, покупатели опасаются, что после отмены экспортных ограничений товар поедет за границу, а цены снова вырастут, поэтому и наращивают закупку бензинов. В целом, наблюдающийся рост цен будет носить кратковременный характер, полагают специалисты.

Впрочем, хотя Минэнерго 17 ноября объявило о прекращении эмбарго, пока нормативных актов на этот счет не опубликовано.

Запрет на экспорт бензина действовал почти два месяца, его целью было снизить оптовые цены и устранить дефицит на внутреннем рынке.

Важно отметить, что запрет на экспорт дизтоплива по железной дороге пока остается в силе из-за проблем с нехваткой зимнего дизельного топлива. Предполагается, что полная отмена этого эмбарго произойдет в апреле-мае, так как вслед за зимой стартует весенняя посевная кампания. Кроме того, потребление топлива растет из-за потребностей армии и логистики в новых регионах.

Источник: «Коммерсант»

Премия потребительского доверия стартовала...

Бренд года «За рулем» 2023

Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.

Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

Дзен Новости
За РулемАлексеева Елена
Поделиться:
Оцените материал:
0