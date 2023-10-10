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Ограничение экспорта топлива приведет к тяжелым последствиям для всего мира

Росконгресс: ограничения на экспорт топлива из России вызовут глобальный дефицит

Ограничения на экспорт топлива из России могут вызвать серьезные негативные последствия как внутри страны, так и на мировых рынках. А именно: к глобальному дефициту дизельного топлива, говорится в исследовании Росконгресса «Высокая маржа: перспективы рынка нефтепродуктов».

В сентябре Правительство России ввело запрет на экспорт бензина и дизеля для стабилизации цен на топливо на внутреннем рынке. Уже в начале октября эти ограничения были частично смягчены. Разрешен экспорт дизтоплива по трубопроводам для компаний, поставляющих на внутренний рынок не менее 50% от произведенного ими объема, а чтобы избежать спекуляций, для непроизводителей действует высокая экспортная пошлина.

Эти меры оказали значительное воздействие на экономики других стран, учитывая, что Россия является крупнейшим мировым экспортером дизельного топлива.

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Последствия могут быть ощутимыми для различных секторов экономики, включая транспорт, сельское хозяйство и строительство, поскольку они зависят от доступности дизельного топлива.

Европейские страны уже переживают последствия этих мер, которые проявляются в резком повышении цен на дизель: стоимость тонны дизельного топлива превысила отметку в тысячу долларов.

В этом году Россия стала крупнейшим морским экспортером дизельного топлива, доставляя более миллиона баррелей в день. Доступность дизельного топлива имеет критическое значение для всей мировой экономики, и потери в этой области могут негативно сказаться на ее росте, говорится в исследовании.

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Источник: Прайм

Фото: Егор Алеев/ТАСС

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За РулемАлексеева Елена
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