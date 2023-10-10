Ограничение экспорта топлива приведет к тяжелым последствиям для всего мира

Росконгресс: ограничения на экспорт топлива из России вызовут глобальный дефицит

Ограничения на экспорт топлива из России могут вызвать серьезные негативные последствия как внутри страны, так и на мировых рынках. А именно: к глобальному дефициту дизельного топлива, говорится в исследовании Росконгресса «Высокая маржа: перспективы рынка нефтепродуктов».

В сентябре Правительство России ввело запрет на экспорт бензина и дизеля для стабилизации цен на топливо на внутреннем рынке. Уже в начале октября эти ограничения были частично смягчены. Разрешен экспорт дизтоплива по трубопроводам для компаний, поставляющих на внутренний рынок не менее 50% от произведенного ими объема, а чтобы избежать спекуляций, для непроизводителей действует высокая экспортная пошлина.

Эти меры оказали значительное воздействие на экономики других стран, учитывая, что Россия является крупнейшим мировым экспортером дизельного топлива.

Последствия могут быть ощутимыми для различных секторов экономики, включая транспорт, сельское хозяйство и строительство, поскольку они зависят от доступности дизельного топлива.

Европейские страны уже переживают последствия этих мер, которые проявляются в резком повышении цен на дизель: стоимость тонны дизельного топлива превысила отметку в тысячу долларов.

В этом году Россия стала крупнейшим морским экспортером дизельного топлива, доставляя более миллиона баррелей в день. Доступность дизельного топлива имеет критическое значение для всей мировой экономики, и потери в этой области могут негативно сказаться на ее росте, говорится в исследовании.

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Источник: Прайм

Фото: Егор Алеев/ТАСС